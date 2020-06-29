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Подписи Бабарико и Цепкало объявлены недействительными

29.06.2020 17:58 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Большой процент недействительных подписей за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало выявили на заседании члены избирательной комиссии Советского района Гомеля 29 июня.

Это привело к тому, что все подписи были признаны недействительными. У Бабарико эта цифра равна 4870, у Цепкало – 1956.

Об этом рассказал Радио «Свабода» правозащитник Леонид Судаленко.

По результатам основной и дополнительной проверок комиссия признала недействительными 23,28% подписей, поданных за экс-главы Белгазпромбанка Бабарико. У Цепкало комиссия усомнилась в действительности 16,7% подписей за этого кандидата.

У остальных претендентов - Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светланы Тихановской и Александра Лукашенко - число подписей, признанных недействительными, было меньше 15%, поэтому повторные проверки по ним не проводились. Судаленко отметил, что никаких претензий не возникло только ко всем 45 подписям за выдвижение Канопацкой.

В Советском районе Гомеля были сданы подписи на проверку: 29 496 подписей за Александра Лукашенко, 4 870 подписей за Виктора Бабарико, 1 956 подписей за Валерия Цепкало, 1 261 подпись за Светлану Тихановскую, 1 203 подписи за Сергея Черечня, 879 подписей за Андрея Дмитриева, Анна Канопацкая сдала 45 подписей.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продолжался до 19 июня. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны были собрать не менее 100 тыс.яч подписей. Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было зарегистрировано 15 инициативных групп.

До егодняшнего дня участие в выборах продолжали 7 претендентов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Большой процент недействительных подписей за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало выявили на заседании члены избирательной комиссии Советского района Гомеля 29...
 
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