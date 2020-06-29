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Подписи Бабарико и Цепкало объявлены недействительными
Источник материала: БДГ
Большой процент недействительных подписей за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало выявили на заседании члены избирательной комиссии Советского района Гомеля 29 июня.
Это привело к тому, что все подписи были признаны недействительными. У Бабарико эта цифра равна 4870, у Цепкало – 1956.
Об этом
По результатам основной и дополнительной проверок комиссия признала недействительными 23,28% подписей, поданных за экс-главы Белгазпромбанка Бабарико. У Цепкало комиссия усомнилась в действительности 16,7% подписей за этого кандидата.
У остальных претендентов - Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светланы Тихановской и Александра Лукашенко - число подписей, признанных недействительными, было меньше 15%, поэтому повторные проверки по ним не проводились. Судаленко отметил, что никаких претензий не возникло только ко всем 45 подписям за выдвижение Канопацкой.
В Советском районе Гомеля были сданы подписи на проверку: 29 496 подписей за Александра Лукашенко, 4 870 подписей за Виктора Бабарико, 1 956 подписей за Валерия Цепкало, 1 261 подпись за Светлану Тихановскую, 1 203 подписи за Сергея Черечня, 879 подписей за Андрея Дмитриева, Анна Канопацкая сдала 45 подписей.
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
До егодняшнего дня участие в выборах продолжали
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Большой процент недействительных подписей за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало выявили на заседании члены избирательной комиссии Советского района Гомеля 29...
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