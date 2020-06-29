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«За нарушение закона адвокат понесёт ответственность. А Лукашенко – нет»: пост о деле Бабарико

29.06.2020 18:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Девушка арестованного Эдуарда Бабарико Александра Зверева опубликовала в инстаграме новый пост – о деле своего молодого человека, о его жизни в СИЗО и о том, как перед законом все равны, но кто-то «равнее». Полностью цитируем Александру:

«Три дня в неделю в СИЗО КГБ принимают передачи для задержанных. Передавать их могут не все: только близкие родственники, любо человек, чьи имя указал задержанный. Эдик мое указал.

Люди, ожидающие своей очереди, делятся на две категории: «новенькие» и «бывалые». Первые испуганные, вторые – усталые. Первые разговорчивые – задают много вопросов, уточняют порядки, возмущаются системой. Вторые эту систему изучили и приняли. Они знают правила: список, вес; знают, что можно положить в большую клетчатую сумку, а что – нет. Они отвечают на вопросы, делятся лайфхаками. Например, «сумку челнока», которая заключенным служит и тумбочкой, и шкафом, тащить тяжело. Чемодан везти легче. Поэтому удобнее передачу привезти в чемодане, а уже на месте переложить в сумку.

Я узнаю много того, о чем не знала раньше. Что задержать человека в Беларуси могут люди в штатском: не предъявив документы, затолкав его на заднее сидение собственной машины. Что к задержанному могут не пускать адвокатов, объясняя это «учениями». Я узнала про адвокатскую тайну: адвокат не может разглашать информацию по делу, а глава КГБ и президент – могут. То есть господин Тертель говорит: «За деятельностью Бабарико стояли кукловоды в «Газпроме», а может быть, и выше». А адвокат эту информацию комментировать не может. Представители структур любят делать заявления, окутанные тайной. Или Лукашенко говорит: «в Беларуси планировался Майдан!». А адвокат… логику вы поняли.

Адвокат не может нарушить закон. За нарушение закона адвокат понесет ответственность. А господин Тертель и господин Лукашенко – нет.

Сотрудник СИЗО, который принимает передачки, ведет себя вежливо: отвечает на вопросы, советует, где можно купить дефицит вроде пластмассового зеркала. Я не думаю, что он плохой человек. Я думаю, что он часть очень жестокой системы. «Девушка, ну зачем ему столько? давайте: две пары носков, две пары трусов…» «Я бы хотела менять трусы чаще», – отвечаю я. Сотрудник СИЗО неловко улыбается. «Я вас здесь раньше не видел», – говорит он мне. «Я надеюсь, что видеть меня здесь вам долго не придется, но, если мои надежды не оправдаются, будем встречаться регулярно», – отвечаю я.

Первый вариант мне нравится больше».

Обложка: инстаграм Александры Зверевой.

 
 
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Девушка арестованного Эдуарда Бабарико Александра Зверева опубликовала в инстаграме новый пост – о деле своего молодого человека, о его жизни в СИЗО и о том, как...
 
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