Из водоема в Бобруйском районе достали автомобиль с телами четырех мужчин

Источник материала: Tut.by

Из водоема в Бобруйском районе извлекли автомобиль с телами четырех мужчин, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

29 июня около 12 часов в Бобруйский РОВД поступило сообщение о том, что в водоеме недалеко от райцентра обнаружена перевернутая автомашина Nissan.

В салоне иномарки были обнаружены тела четверых мужчин (все жители Бобруйска 1968, 1979, 1982 и 1986 годов рождения). Среди погибших — сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Оба находились вне службы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи, эксперты и спасатели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины смерти пострадавших.