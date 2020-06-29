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Из водоема в Бобруйском районе достали автомобиль с телами четырех мужчин

29.06.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из водоема в Бобруйском районе извлекли автомобиль с телами четырех мужчин, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

29 июня около 12 часов в Бобруйский РОВД поступило сообщение о том, что в водоеме недалеко от райцентра обнаружена перевернутая автомашина Nissan.

В салоне иномарки были обнаружены тела четверых мужчин (все жители Бобруйска 1968, 1979, 1982 и 1986 годов рождения). Среди погибших — сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Оба находились вне службы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи, эксперты и спасатели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины смерти пострадавших.

 
 
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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи, эксперты и спасатели.
 
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