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2 июля нотариусы проведут бесплатные консультации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нотариальные конторы и бюро накануне праздника проведут ставшую уже традиционной акцию по бесплатному консультированию граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 июля, обратившись к нотариусу в течении рабочего дня, можно получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачным договорам, отчуждению недвижимости и исполнительным надписям. Специалисты разъяснят все по телефону, с помощью мессенджера или средств видеосвязи.
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Новости Беларуси. Нотариальные конторы и бюро накануне праздника проведут ставшую уже традиционной акцию по бесплатному консультированию граждан, сообщили в...
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