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А был ли мальчик? Соцсети взорвало сообщение о потерянном ребенке в Мозыре. Что об этом известно?

29.06.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

На поиски родителей «бросилась» вся Гомельская область: это сообщение успело облететь очень многие группы в Viber, обрастая новыми подробностями — росла уверенность, что речь идет о Мозыре.

Но, как оказалось, искать никого не нужно было. Эта информация оказалась очередным «фейком», сообщает издание «Полесье своими глазами».

Это не первый фейк, который будоражит область. Из года в год в родительских чатах появляются ориентировки на трех педофилов, которые с помощью котенка заманивают детей в машину. Несмотря на то, что об этом инциденте пишут с 2009 года, родители по-прежнему продолжают верить и сеют панику.

Еще один не менее громкий слух — гомельчан пугали ВИЧ-инфицированными иголками, которые нашли на креслах в кинотеатре «Октябрь». Но и тогда история не получила подтверждения. Эпидемиологи сообщили, что фейк гуляет по интернету не первый год, но уколовшиеся зрители так и не обратились за помощью.

В конце декабря прошлого года гомельчане подхватили новость — якобы в школах раздают конфеты с наркотиками. Оказалось, что эта история впервые появилась в сети еще в 2017 году и облетела многие страны. В УВД подтвердили, что это фейковый вброс.

 
Теги: Новости
 
 
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В минувшие выходные в мессенджерах передавали информацию о потерянном мальчике. Якобы он потерялся, ребенка отвезли в детское отделение, а родителей никак найти...
 
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