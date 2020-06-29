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Дожди и до +23°С. Прогноз погоды на 20 июня

29.06.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди и до +23°С. Прогноз погоды на 20 июня

30 июня погоду будет определять активный атмосферный фронт от циклона с центром на Скандинавией. Медленно двигаясь с Польши в восточном направлении, он принесет ненастную погоду. Через Беларусь протянется гряда мощных грозовых облаков. Это значит, что прошумят ливни, прогремят грозы. Начнет поступать более прохладный воздух.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни. Влажность до 80%. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

К 8 часам утра будет умеренно тепло, температура воздуха составит от +15°С по западу до +22°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +17°С по северу до +23°С в юго-западных районах.

К вечеру температура существенно не изменится и составит от +18°С по Витебской области до +22°С по Брестской. 

В среду скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с юга Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10°С…+15°С, днем +19°С…25°С, по югу на пару градусов теплее. Начиная с четверга вновь начнет распространятся более теплая воздушная масса с Балканского полуострова и температура воздуха опять начнет повышаться. Но, без грозовых дождей не обойдется. По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные атмосферное давление подрастет и установится комфортная погода. Осадков ожидается мало. 

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30 июня погоду будет определять активный атмосферный фронт от циклона с центром на Скандинавией. Медленно двигаясь с Польши в восточном направлении, он принесет...
 
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