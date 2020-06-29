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Нашли животных и попытались с ними поиграть. В Борисове детей покусали ежи

29.06.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ежи покусали детей в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Необычное происшествие случилось с подростками 9 и 14 лет, когда они находились в одном из лесопарков. Там дети нашли семью ежей и попытались с ними поиграть. Однако животные неожиданно проявили агрессию.

Нашли животных и попытались с ними поиграть. В Борисове детей покусали ежи

Ежей на бешенство не проверяли. По словам специалистов, на такое поведение их спровоцировали сами дети.

Кстати, в 2020 году в Минском районе выявили 19 случаев бешенства. Только два из них связаны с домашними питомцами, остальные – с лесными обитателями.

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Новости Беларуси. Ежи покусали детей в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Необычное происшествие случилось с подростками 9 и 14 лет, когда они...
 
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