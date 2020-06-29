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По факту некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело

29.06.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По факту поступления некачественной воды в водопровод в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По факту некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.

По факту некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело

В рамках расследования допрашиваются работники предприятия, изымается техническая документация. Также взяты пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность». По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям должностных лиц. Создана следственная группа.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По факту поступления некачественной воды в водопровод в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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