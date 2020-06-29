Лукашенко педагогам: При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только результат тестирования

Источник материала: ОНТ

Конец июня – период, когда аттестаты получены, да и выпускные уже отгремели, но расслабляться абитуриентам, как известно, рано. Впрочем, нововведения с дистанционным образованием из-за пандемии показали: учителям в отсутствие занятий и самим есть чему поучиться. Многие до начала встречи обсуждают именно эту тему. Забегая вперёд, педагоги и Президент сегодня всё же сойдутся во мнении: удалённое обучение мера вынужденная, но она не способна заменить живое общение.

В столицу пригласили свыше тысячи работников системы образования со всей Беларуси. Обстоятельный разговор задумывался о том, что одинаково важно и учителям из глубинки, и руководителям ведущих вузов. Например, делясь знаниями, сегодня приходится конкурировать с интернетом. Но вот с функцией воспитания сеть справляется хуже педагога. Министр образования с трибуны призвал родителей и учителей объединить здесь усилия. С тем, что в становлении личности школа семье не конкурент, а помощник согласен и Президент.

Учитель-наставник явление не новое, скорее это хорошая традиция. Образование – это ведь направление стратегическое. На заре 90-х, вспоминает Президент, именно с этой сферы хотели начинать реформы противники всего советского. Однако Александр Лукашенко, придя к власти, решил не ломать, а совершенствовать. В результате образование в Беларуси теперь получают студенты из более чем ста государств: от ближайших соседей до Индии и Китая.

Главным достижением белорусского образования Президент назвал его доступность. Даже самой высокооплачиваемой в перспективе специальностью наши граждане могут овладеть, не отдавая за это деньги, а получая их.

За этими словами не просто призыв быть внимательнее к абитуриентам, а целый новый этап. Образование в вузе должно быть одинаково доступно всем жителям Беларуси.

При этом Президент призвал работников образования подумать над изменениями самого процесса обучения. Сегодня есть запрос на выбор учебных модулей и подготовку более универсальных специалистов, для этого образование должно стать мобильнее. А вот заработок сегодня не обсуждался, решение здесь принято. Зарплаты педагогов будут постепенно расти, чтобы к 2025 году они были в полтора раза выше средней по стране. Но возвращаясь к началу разговора, Президент ещё раз напомнил: дать знания – это не единственная задача учителя, наставника, преподавателя.

Президент не скрывал – разговор будет откровенным. И цель его не повысить чью-то популярность, а реально улучшить существующую систему. Поэтому следующие три часа эта встреча продолжалась уже без телекамер.

При этом Президент призвал не затягивать с принятием решений, их следует отразить в новом Кодексе, над ним как раз сейчас работают. И важно помнить: образование, его качество, доступность и востребованность – всё это касается каждой семьи. Поэтому нововведения будут активно обсуждать в обществе. Не на кухне, ведь всех небезразличных есть возможность представить собственные инициативы, сделав тем самым процесс обучения лучше.

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