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Президент: в течение пятилетки доведём зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране

29.06.2020 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О зарплатах педагогов, как и медиков, говорили не раз. Эту тему затронули и на встрече Президента Беларуси с учителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой труд, а тем более качественный, должен быть оплачен по заслугам.

Президент: в течение пятилетки доведём зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Безусловно, все достижения отечественного образования – это и ваша заслуга. И косяки тоже ваши, не только мои. Мы помним, ценим это и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально.

Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150 % от средней по стране.

Президент: в течение пятилетки доведём зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране

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Новости Беларуси. О зарплатах педагогов, как и медиков, говорили не раз. Эту тему затронули и на встрече Президента Беларуси с учителями, сообщили в программе...
 
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