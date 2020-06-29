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Президент: в течение пятилетки доведём зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О зарплатах педагогов, как и медиков, говорили не раз. Эту тему затронули и на встрече Президента Беларуси с учителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любой труд, а тем более качественный, должен быть оплачен по заслугам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150 % от средней по стране.
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Президент: в течение пятилетки доведём зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране
Новости Беларуси. О зарплатах педагогов, как и медиков, говорили не раз. Эту тему затронули и на встрече Президента Беларуси с учителями, сообщили в программе...
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