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Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её

29.06.2020 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда-то в наследие нам досталась советская система образования. Ее не сломали, хотя в 90-е предложений было немало (в то время вообще ломать было модно), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её

Виктория Ходосок, корреспондент:
Но поступили разумно, сохранили и совершенствовали под стать времени. И это было правильным решением – отметил Президент – кто бы в то время что ни говорил. Сегодня, спустя десятилетия, это очевидно для всех.

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Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен вам сказать, что при подготовке этой части доклада мои помощники забыли тот период, когда распался Советский Союз. Фактически у власти (когда я работал в Верховном совете, я это все видел) орудовали «нацыянальна свядомыя», скажу так, которые якобы боролись за суверенитет и независимость. И как только они взяли верх в Верховном совете, а это был коллективный президент, что они сделали? Они прежде всего вторглись в систему образования. Не экономика и даже не политика, а в систему образования. И вы помните, что тогда происходило.

Став Президентом, мне, спасая страну, пришлось заниматься и системой образования. Тогда, совсем еще молодым человеком, я уловил ту нить, которую надо было тогда поддержать. Я заявил о том, что нам не надо ничего ломать и выдумывать, потому что сломал, а потом надо что-то придумать, на этом месте построить. Нам надо совершенствовать ту систему образования, которая у нас есть, была и будет. И нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени (наверное, в большей степени) вернуться к той системе, которая была, усовершенствовав ее, и, конечно, не отказаться от новых ростков.

Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её

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Новости Беларуси. Когда-то в наследие нам досталась советская система образования. Ее не сломали, хотя в 90-е предложений было немало (в то время вообще ломать было...
 
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