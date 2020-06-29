|
Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда-то в наследие нам досталась советская система образования. Ее не сломали, хотя в 90-е предложений было немало (в то время вообще ломать было модно), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Читайте также:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Став Президентом, мне, спасая страну, пришлось заниматься и системой образования. Тогда, совсем еще молодым человеком, я уловил ту нить, которую надо было тогда поддержать. Я заявил о том, что нам не надо ничего ломать и выдумывать, потому что сломал, а потом надо что-то придумать, на этом месте построить. Нам надо совершенствовать ту систему образования, которая у нас есть, была и будет. И нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени (наверное, в большей степени) вернуться к той системе, которая была, усовершенствовав ее, и, конечно, не отказаться от новых ростков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её
Новости Беларуси. Когда-то в наследие нам досталась советская система образования. Ее не сломали, хотя в 90-е предложений было немало (в то время вообще ломать было...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)