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Как правильно выбрать лосины для фитнеса: делимся лайфхаками
Источник материала: Tut.by
Лосины — комфортная одежда для занятия спортом в зале, на улице или дома. Сегодня редакция TAM.BY расскажет,как выбрать лосины для фитнеса,которые подойдут под вашу фигуру.
Содержание:
Определяемся с размером
При выборе лосин для фитнеса важно не ошибиться с размером, иначе стеснения в движениях будут неизбежны. Поэтому не выбирайте форму меньше на размер в надежде, что фигура утянется и станет стройнее. Тесная одежда не только подчеркнет недостатки форм и доставит массу неудобств на тренировке, но и затруднит кровообращение.
Если выбрать лосины для фитнеса слишком большого размера, это тоже не принесет удовольствия, так как все время будут сползать и отвлекать внимание от упражнений. Так что руководствуйтесь здравым смыслом и выбирайте такой размер, который хорошо сидит по фигуре именно сейчас.
Выбираем материал
Прежде чем отправиться в магазин, важно понимать:
Важно. Чистая синтетика или синтетика с примесью натурального сырья подходит для интенсивных тренировок. Однако если занимаетесь видами фитнеса, подразумевающими малоинтенсивные физические нагрузки (йога, пилатес), то можно подобрать модели из хлопчатобумажных тканей.
Разобравшись в вопросе,как выбрать лосины для фитнеса по размеру и материалу, предлагаем перейти к деталям изделия.
Изучаем швы
Качественная спортивная одежда имеет небольшие швы либо не содержит их вовсе. Точнее сказать, швы есть, но запаяны по лазерной технологии, делающей их едва заметными. Бесшовные модели не натирают ноги и таз при движениях. Если желаете сэкономить на покупке и все-таки делаете выбор в пользу изделия со швами, обратите внимание, чтобы они были негрубыми и плоскими.
Резинка на поясе не должна быть узкой: такая незначительная, на первый взгляд, мелочь способна впиваться в тело и передавливать живот, доставляя дискомфорт.
А что с длиной?
Лосины для фитнеса могут быть любые: до колена, щиколотки или промежуточной длины.
В целом, критерий длины зависит от ваших личных предпочтений. А вот пояс рекомендуем выбирать тщательнее: пусть он будет средний или высокий, чтобы не приходилось периодически подтягивать лосины после наклонов и приседаний.
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