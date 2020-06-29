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Как правильно выбрать лосины для фитнеса: делимся лайфхаками

30.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Лосины — комфортная одежда для занятия спортом в зале, на улице или дома. Сегодня редакция TAM.BY расскажет,как выбрать лосины для фитнеса,которые подойдут под вашу фигуру.

Содержание:

♦ Определяемся с размером
♦ Выбираем материал
♦ Изучаем швы
♦ А что с длиной?

Определяемся с размером


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

При выборе лосин для фитнеса важно не ошибиться с размером, иначе стеснения в движениях будут неизбежны. Поэтому не выбирайте форму меньше на размер в надежде, что фигура утянется и станет стройнее. Тесная одежда не только подчеркнет недостатки форм и доставит массу неудобств на тренировке, но и затруднит кровообращение.

Если выбрать лосины для фитнеса слишком большого размера, это тоже не принесет удовольствия, так как все время будут сползать и отвлекать внимание от упражнений. Так что руководствуйтесь здравым смыслом и выбирайте такой размер, который хорошо сидит по фигуре именно сейчас.

Выбираем материал


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Прежде чем отправиться в магазин, важно понимать: одежда для фитнеса должна быть эластичной и легко принимающей исходную форму, не образуя вытянутых коленок (если речь идет об изделии ниже колена). Такими качествами обладают синтетические ткани, которых не стоит бояться. Натуральные волокна, наоборот, быстро деформируются и дают усадку после стирки.

  • Какие материалы подойдут. Эластичные ткани, которые не впитывают влагу и выводят ее на поверхность, регулируя теплообмен. К таким относятся эластан и полиамид: они не намокают и стойко держат форму.
  • Какие материалы не подойдут. Хлопок, лен, натуральная и смесовая шерсть пропускают воздух, но пропитываются потом и образуют неэстетичные пятна. Такие ткани больше подходят для повседневной одежды, которая не подвергается «экстремальным» условиям.

Важно. Чистая синтетика или синтетика с примесью натурального сырья подходит для интенсивных тренировок. Однако если занимаетесь видами фитнеса, подразумевающими малоинтенсивные физические нагрузки (йога, пилатес), то можно подобрать модели из хлопчатобумажных тканей.

Разобравшись в вопросе,как выбрать лосины для фитнеса по размеру и материалу, предлагаем перейти к деталям изделия.

Изучаем швы


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Качественная спортивная одежда имеет небольшие швы либо не содержит их вовсе. Точнее сказать, швы есть, но запаяны по лазерной технологии, делающей их едва заметными. Бесшовные модели не натирают ноги и таз при движениях. Если желаете сэкономить на покупке и все-таки делаете выбор в пользу изделия со швами, обратите внимание, чтобы они были негрубыми и плоскими.

Резинка на поясе не должна быть узкой: такая незначительная, на первый взгляд, мелочь способна впиваться в тело и передавливать живот, доставляя дискомфорт.

А что с длиной?


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Лосины для фитнеса могут быть любые: до колена, щиколотки или промежуточной длины.

  • Лосины-шорты. Самый короткий вариант, актуальный летом. Подходит для занятий, не предусматривающих сильные нагрузки.
  • Лосины средней длины. Опускаются до середины икры и также удобны для летних тренировок, однако визуально укорачивают ноги.
  • Классические лосины. Имеют длину до щиколотки и могут фиксироваться перемычкой на ступнях.

В целом, критерий длины зависит от ваших личных предпочтений. А вот пояс рекомендуем выбирать тщательнее: пусть он будет средний или высокий, чтобы не приходилось периодически подтягивать лосины после наклонов и приседаний.

Планируете приобрести спортивную одежду? В каталоге TAM.BY собраны магазины спортивных товаров, консультанты которых подробно расскажут, как выбрать лосины для фитнеса и остаться в восторге от покупки.

 
 
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