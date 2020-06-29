Комиссии отвергают десятки тысяч подписей за Виктора Бабарико

Источник материала: KYKY

Сегодня, 29 июня, проходили заседания территориальных комиссий по выборам президента. Подписи за выдвижение кандидатами двух наиболее популярных альтернативных претендентов – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – «отбраковывали» пачками.

Один пример: во Фрунзенском районе Минска недействительными признали все 47 тысяч подписей за Бабарико и 18 тысяч за Цепкало. К подписям других участников президентской гонки здесь претензий не возникло, передает «Свобода».

Гомельская Центральная комиссия также отвергла все подписи в пользу Бабарико (4177), придя к выводу, что недействительных среди них больше 15%. Зато все 1854 подписи за Цепкало успешно верифицировались.

Похожая история случилась и в Советской районной комиссии Гомеля. Там все сданные подписи – 4870 за Бабарико и 1956 за Цепкало – принимать отказались. Недействительными назвали и все 1221 подпись за выдвижение Цепкало в комиссии в Октябрьском райне Витебска. Словом, тенденция понятна.

В общей сложности за Виктора Бабарико сочли недействительными более 56 тысяч подписей, за Валерия Цепкало – свыше 22 тысяч. Итоговое количество одобренных подписей огласят только завтра – тогда и узнаем, у кого останется шанс для попадания в бюллетень.