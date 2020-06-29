Лукашенко встретился с воспитателями, учителями и преподавателями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пандемия – проверка системы образования. Александр Лукашенко встретился с интеллектуальной элитой страны. Он обещал повысить педагогам заработную плату и в кратчайшие сроки разработать новый кодекс об образовании. О чем еще говорил президент Беларуси с учителями, расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Воспитатели детских садов, школьные учителя, преподаватели ВУЗов, учёные – всего больше 1000 человек. Все те, кто в ответе за будущее страны. Лукашенко требует беречь юные умы от негативного влияния интернета и предлагать больше увлекательных занятий офлайн.

«Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством? Это вопрос не только родителям, но и к нам, ко всей системе нашего образования. Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в 90-е годы в Беларуси не стали ломать систему образования. Ее совершенствовали и сохранили учёные кадры. Вузы проводят фундаментальные и прикладные исследования. Реализуется модель «Университет 3.0» – симбиоз образования, науки и предпринимательства. Ценится белорусская высшая школа и за рубежом.

«Cогласно отчету ПРООН, Беларусь входит в тридцатку наиболее развитых стран мира. Среднее европейское, по мировым меркам совсем небольшое государство, мы увеличили экспорт образовательных услуг, обучаем на 20 тыс. больше иностранных граждан, чем в первые годы нашей независимости. И то, что к нам поехали учиться иностранцы, говорит о многом. Это конкретный и весомый аргумент в пользу качественного образования», – добавил лидер страны.

Пандемия стала проверкой белорусской системы образования. Дистанционное обучение показало свою эффективность. Но в будущем, уверен Лукашенко, необходимо делать акцент не только на новые информтехнологии, а на подготовку широкопрофильных специалистов, которые будут работать на стыке разных научных дисциплин.

«Но надо подумать над другими отраслевыми модулями, посмотреть на будущее. Допустим, химия плюс физика, биология плюс механика или физика. Молодежь также хочет выбирать отдельные модули и элементы учебных программ. Надо удовлетворить их запрос», – отметил Лукашенко.

Говорили о насущных проблемах. Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее пять лет все иногородние студенты могут рассчитывать на общежитие, а преподаватели – на увеличение заработной платы.

Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в ВУЗы.