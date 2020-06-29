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Михаил Горбачёв, Шэрон Стоун, Джордж Клуни. Более сотни известных людей призвали сделать вакцину от коронавируса бесплатной

30.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Более сотни известных людей, среди которых лауреаты Нобелевской премии мира и звезды кино, призвали сделать вакцину от COVID-19 бесплатной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Горбачёв, Шэрон Стоун, Джордж Клуни. Более сотни известных людей призвали сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Они подписали письмо, в тексте которого призвали международное сообщество исключить какую бы ни было дискриминацию при проведении вакцинации. Среди подписавших – лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент СССР Михаил Горбачев, бывший президент Еврокомиссии и бывший премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и Шэрон Стоун.

Михаил Горбачёв, Шэрон Стоун, Джордж Клуни. Более сотни известных людей призвали сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Тем временем в Китае заявили об успешном тестировании вакцины против COVID-19. Препарат доказал свою безопасность и эффективность в борьбе с заболеванием. В эксперименте принимают участие более тысячи человек. В случае успеха в продажу вакцина сможет поступить уже в конце октября.

Люди в материале: Михаил Горбачев, Романо Проди, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Шэрон Стоун

 
 
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Новости мира. Более сотни известных людей, среди которых лауреаты Нобелевской премии мира и звезды кино, призвали сделать вакцину от COVID-19 бесплатной, сообщили в...
 
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