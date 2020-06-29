ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

29.06.2020 23:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Система образования – стратегическая отрасль для страны. Об этом 29 июня заявил Президент на встрече с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли около тысячи человек. Это представители вузов, воспитатели детских садов, учителя школ из всех регионов страны. Получился большой разговор о настоящем и будущем белорусского образования.

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. Централизованное тестирование, зарплаты, новые правила вступительной кампании, обеспеченность студентов общежитиями – темы, на которых сделали акцент. Обращаясь к участникам, глава государства отметил, что именно учитель является мнения формирующей личностью. Ведь задача педагога сегодня (впрочем, как и всегда) не просто обучить, а прежде всего воспитать граждан и формировать интеллектуальную элиту общества.

Виктория Ходосок продолжит.

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Еще до начала мероприятия журналистам стало понятно: работа сегодня будет кипеть. На разговор с Президентом приехали педагоги со всей страны, порядка 1 000 человек. Ради такого количества даже встречу решено было перенести из дворца в соседнюю «Ромашку».

Виктория Ходосок, корреспондент:
Как писал классик, вся гордость учителя в учениках. За плечами подопечных большинства присутствующих – научные достижения, аттестаты, дипломы с отличием и победы в спорте. А ведь это огромный вклад и педагогов. В зале и воспитатели, работа которых – колоссальный труд с маленькими детьми. Ко всему этому мотивируют не только деньги (про зарплаты активу Президент сегодня тоже сказал), стимул – конечный результат проделанной работы. И правильно сегодня отметили, что система образования – не сфера услуг, а стратегическая отрасль страны.

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это я вас пригласил сюда в острый период нашего времени. Пригласил потому, что вы действительно являетесь, с моей точки зрения, опорой нашего государства. Нашу встречу мы планировали, конечно, давно, потому что есть объективная необходимость поговорить не только о достижениях и перспективах развития отечественного образования, но и обсудить проблемы на злобу дня.

Я периодически озвучивал вопросы, которые требуют нашего с вами внимания и обсуждения. Наверное, как педагог в своем прошлом и как Президент прекрасно понимаю, что система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сфера услуг. Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Как бы пафосно это ни звучало, прежде всего вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества. Не бывает и быть не может элиты этой без вас. Да и вы сами составляете эту элиту. Во многом благодаря вам студенты не только осваивают профессиональные навыки, но и развиваются как личности.

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Качеству образования в стране самое пристальное внимание: на кону будущее медицины, промышленности, того же образования, да и в целом всей экономики. А значит, нашего с вами благополучия. Потому любые шероховатости под прицелом. Помните, в свое время задумали новую редакцию Кодекса об образовании? Документ на финишной прямой.

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Благодаря пристальному вниманию к системе образования руководства страны в республике приняты меры, направленные на повышение качества и доступности образования. Существенно изменяется в лучшую сторону содержание образования, его материально-техническое обеспечение; осуществляется подготовка и выпуск обновленных национальных учебников и учебных пособий; в учебный процесс внедряются современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные.

Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её

Помните, в Беларуси начали развивать концепцию «Университет 3.0»?

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Сегодня ее поддерживают восемь вузов. В перспективе – все.

Читайте также:

Президент Беларуси: «Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT – это естественная компетенция»

Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми

Одно дело уже учиться, совсем другое – поступить. Факультативы в школе, репетиторы после уроков и в выходные – самые ответственные штудируют учебники день и ночь.

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Платные преподаватели, а тем более платное обучение – вещь недешевая, потому многие стараются по возможности поступить на бесплатное. Бюджет – это про доступность образования, которая должна быть максимальной.

«Вы бы не стали докторами наук, профессорами». Александр Лукашенко о бюджетной форме высшего образования

На встрече Президента Беларуси с учителями зашла речь и о ЦТ сегодня.

Читайте также:

Александр Лукашенко: министр был прав – во время поступления с глазу на глаз надо видеть человека

Президент Беларуси: пусть объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга проводить операции

Александр Лукашенко: каждый студент будет иметь своё место в общежитии

О зарплатах педагогов, как и медиков, говорили не раз.

«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Эту тему затронули и на встрече Президента Беларуси с учителями.

Президент: в течение пятилетки доведём зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране

Большая встреча с Президентом получилась очень открытой. Глобально обсудили то, чего не хватает системе образования. А более узко, но очень важно – то, что прежде чем воспитывать другого, надо воспитать всего себя. Ведь пример брать хочется именно с такого человека.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Карпенко, Виктория Ходосок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Система образования – стратегическая отрасль для страны. Об этом 29 июня заявил Президент на встрече с педагогическим активом Беларуси, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время акции протеста в Кентукки мужчина открыл огонь по людям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика