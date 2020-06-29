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«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Система образования – стратегическая отрасль для страны. Об этом 29 июня заявил Президент на встрече с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие приняли около тысячи человек. Это представители вузов, воспитатели детских садов, учителя школ из всех регионов страны. Получился большой разговор о настоящем и будущем белорусского образования.
Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. Централизованное тестирование, зарплаты, новые правила вступительной кампании, обеспеченность студентов общежитиями – темы, на которых сделали акцент. Обращаясь к участникам, глава государства отметил, что именно учитель является мнения формирующей личностью. Ведь задача педагога сегодня (впрочем, как и всегда) не просто обучить, а прежде всего воспитать граждан и формировать интеллектуальную элиту общества.
Еще до начала мероприятия журналистам стало понятно: работа сегодня будет кипеть. На разговор с Президентом приехали педагоги со всей страны, порядка 1 000 человек. Ради такого количества даже встречу решено было перенести из дворца в соседнюю «Ромашку».
Виктория Ходосок, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я периодически озвучивал вопросы, которые требуют нашего с вами внимания и обсуждения. Наверное, как педагог в своем прошлом и как Президент прекрасно понимаю, что система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сфера услуг. Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Как бы пафосно это ни звучало, прежде всего вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества. Не бывает и быть не может элиты этой без вас. Да и вы сами составляете эту элиту. Во многом благодаря вам студенты не только осваивают профессиональные навыки, но и развиваются как личности.
Качеству образования в стране самое пристальное внимание: на кону будущее медицины, промышленности, того же образования, да и в целом всей экономики. А значит, нашего с вами благополучия. Потому любые шероховатости под прицелом. Помните, в свое время задумали новую редакцию Кодекса об образовании? Документ на финишной прямой.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Помните, в Беларуси начали развивать концепцию «Университет 3.0»?
Сегодня ее поддерживают восемь вузов. В перспективе – все.
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Одно дело уже учиться, совсем другое – поступить. Факультативы в школе, репетиторы после уроков и в выходные – самые ответственные штудируют учебники день и ночь.
Платные преподаватели, а тем более платное обучение – вещь недешевая, потому многие стараются по возможности поступить на бесплатное. Бюджет – это про доступность образования, которая должна быть максимальной.
На встрече Президента Беларуси с учителями зашла речь и о ЦТ сегодня.
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О зарплатах педагогов, как и медиков, говорили не раз.
Эту тему затронули и на встрече Президента Беларуси с учителями.
Большая встреча с Президентом получилась очень открытой. Глобально обсудили то, чего не хватает системе образования. А более узко, но очень важно – то, что прежде чем воспитывать другого, надо воспитать всего себя. Ведь пример брать хочется именно с такого человека.
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Новости Беларуси. Система образования – стратегическая отрасль для страны. Об этом 29 июня заявил Президент на встрече с педагогическим активом Беларуси, сообщили...
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