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«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

30.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Превращать мечты в реальность умеют в Жлобине. Активная молодежь райцентра не просто знает, чего хочет, но и находит поддержку своих проектов на местном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со дня на день в городе завершатся работы по монтажу воркаут-площадки, а впереди реализация очередных идей.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Тему продолжит Александр Добриян.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Никита Самсонов не скрывает удовольствия: работы по монтажу первой в Жлобине площадки для занятий воркаутом на финишной прямой. Осталось залить последний сегмент специального резинового покрытия.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Никита Самсонов, житель Жлобина:
Трубы у нас бесшовные. Можешь заниматься, и ладошки останутся целыми. Горячее нанесение краски, пропитанное дерево. Максимально лучшее оборудование в Беларуси. На 100 % все белорусское, от покрытия до железа.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

На турники Никита каждый день приходит вместе с сыном. А вместе с ними занимаются десятки жителей Жлобина. Воркаут переживает в райцентре пик популярности. Строить эту площадку начинали всем миром.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Александр Добриян, корреспондент:
Первая в Жлобине воркаут-площадка начиналась вот с этого «народного турника». Деньги на его возведение горожане собрали самостоятельно в 2018 году буквально за месяц.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Вырасти «народному турнику» в настоящий тренировочный комплекс помогли партнеры главного жлобинского предприятия. Руководство Белорусского металлургического завода услышало предложение своих молодых сотрудников и пошло на нестандартный шаг. 

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Александр Малобицкий, начальник отдела Белорусского металлургического завода:
В 2019 году завод отмечал 35-летие. Именно тогда возникла идея обратиться к деловым партнерам, поставщикам, потребителям нашей продукции (всем тем, с кем завод сотрудничал достаточно долгое время) с идеей не вручать подарки, которые традиционно пополняли экспозицию музея, а к этой знаменательной дате поддержать финансово обустройство в Жлобине воркаут-площадки. В итоге на эту идею откликнулось более 11 фирм. Благодаря общим усилиям было собрано порядка 31 тысячи евро.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Новый спортивный объект планируют отрыть уже в июле. Когда с площадки снимут оградительные ленты, горожане ждут с нетерпением.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Александра Ефремова, жительница Жлобина:
Да, активно занимаются очень. Тут очень много детей, которые ходят каждый день на тренировки, чтобы добиться какого-то результата. И мы тоже здесь делаем силовые. Нам как раз она нужна была (эта площадка – прим. ред.).

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

В планах Никиты – реализовать проект по оборудованию турников на всех школьных стадионах города и на дворовых территориях. Глобальная же мечта – парк экстремальных видов спорта.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Никита Самсонов:
Наша задача – сделать это местом притяжения для активного отдыха. Горожане должны активно отдыхать. Ведь голову разгружает не просто полежать на диване, а твоя физическая мозговая деятельность.

«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка

Свои идеи Никита Самсонов озвучил и на недавнем приеме у помощника Президента Валерия Бельского. Житель Жлобина уверен, что поддержка в стремлении создать свой город мечты будет обязательно.

Люди в материале: Никита Самсонов, Александр Добриян, Александр Малобицкий, Александра Ефремова

 
 
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Новости Беларуси. Превращать мечты в реальность умеют в Жлобине. Активная молодежь райцентра не просто знает, чего хочет, но и находит поддержку своих проектов на...
 
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