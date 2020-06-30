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«Лучшее оборудование в Беларуси». Как в Жлобине появилась «народная» воркаут-площадка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Превращать мечты в реальность умеют в Жлобине. Активная молодежь райцентра не просто знает, чего хочет, но и находит поддержку своих проектов на местном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со дня на день в городе завершатся работы по монтажу воркаут-площадки, а впереди реализация очередных идей.
Никита Самсонов не скрывает удовольствия: работы по монтажу первой в Жлобине площадки для занятий воркаутом на финишной прямой. Осталось залить последний сегмент специального резинового покрытия.
Никита Самсонов, житель Жлобина:
На турники Никита каждый день приходит вместе с сыном. А вместе с ними занимаются десятки жителей Жлобина. Воркаут переживает в райцентре пик популярности. Строить эту площадку начинали всем миром.
Александр Добриян, корреспондент:
Вырасти «народному турнику» в настоящий тренировочный комплекс помогли партнеры главного жлобинского предприятия. Руководство Белорусского металлургического завода услышало предложение своих молодых сотрудников и пошло на нестандартный шаг.
Александр Малобицкий, начальник отдела Белорусского металлургического завода:
Новый спортивный объект планируют отрыть уже в июле. Когда с площадки снимут оградительные ленты, горожане ждут с нетерпением.
Александра Ефремова, жительница Жлобина:
В планах Никиты – реализовать проект по оборудованию турников на всех школьных стадионах города и на дворовых территориях. Глобальная же мечта – парк экстремальных видов спорта.
Никита Самсонов:
Свои идеи Никита Самсонов озвучил и на недавнем приеме у помощника Президента Валерия Бельского. Житель Жлобина уверен, что поддержка в стремлении создать свой город мечты будет обязательно.
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Новости Беларуси. Превращать мечты в реальность умеют в Жлобине. Активная молодежь райцентра не просто знает, чего хочет, но и находит поддержку своих проектов на...
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