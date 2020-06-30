ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусский хоккеист Роман Дюков пройдет просмотр в московском «Спартаке»

30.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Роман Дюков пройдет просмотр в московском «Спартаке»

Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке», который тренирует один из лучших тренеров КХЛ Олег Знарок. 

Напомним, белорусский игрок обороны ранее покинул минское «Динамо» и подписал контракт с командой Высшей хоккейной лиги – «Химиком» из Воскресенска, который является фарм-клубом «Спартака». В составе «Динамо» Роман Дюков провёл два сезона, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. В сборной Беларуси игрок выступал на двух чемпионатах мира.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке», который тренирует один из лучших тренеров КХЛ Олег Знарок.  Напомним,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика