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Белорусский хоккеист Роман Дюков пройдет просмотр в московском «Спартаке»
Источник материала: ОНТ
Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке», который тренирует один из лучших тренеров КХЛ Олег Знарок.
Напомним, белорусский игрок обороны ранее покинул минское «Динамо» и подписал контракт с командой Высшей хоккейной лиги – «Химиком» из Воскресенска, который является фарм-клубом «Спартака». В составе «Динамо» Роман Дюков провёл два сезона, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. В сборной Беларуси игрок выступал на двух чемпионатах мира.
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Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Дюков пройдёт просмотр в московском «Спартаке», который тренирует один из лучших тренеров КХЛ Олег Знарок. Напомним,...
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