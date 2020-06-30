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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое приятелей из Лиозненского района подозреваются в краже коня По данным правоохранителей, на такой шаг подозреваемые пошли, чтобы пустить скакуна на мясо. Таким образом неработающие фигуранты, самому старшему из которых 22...

По данным правоохранителей, на такой шаг подозреваемые пошли, чтобы пустить скакуна на мясо. Таким образом неработающие фигуранты, самому старшему из которых 22 года, решили добыть денег. Ночью парни вырвали пробой входной двери и увели лошадь с фермы. Пропажу утром обнаружили работники и обратились в милицию. По их оценке, приблизительная стоимость коня около 2000 рублей.