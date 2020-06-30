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Двое приятелей из Лиозненского района подозреваются в краже коня

30.06.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По данным правоохранителей, на такой шаг подозреваемые пошли, чтобы пустить скакуна на мясо. Таким образом неработающие фигуранты, самому старшему из которых 22 года, решили добыть денег. Ночью парни вырвали пробой входной двери и увели лошадь с фермы. Пропажу утром обнаружили работники и обратились в милицию.  По их оценке, приблизительная стоимость коня около 2000 рублей.
 
 
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По данным правоохранителей, на такой шаг подозреваемые пошли, чтобы пустить скакуна на мясо. Таким образом неработающие фигуранты, самому старшему из которых 22...
 
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