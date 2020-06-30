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Новый поворот в истории вонючей воды в Минске, навредившей людям: завели уголовное дело

30.06.2020 06:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В истории едко пахнущей воды в хозяйственно-питьевом водопроводе в Московском и Фрунзенском районах Минска новый поворот. И вот какой: СК завел уголовное дело.

24 июня жильцы двух районов столицы стали массово обращаться в коммунальные и экстренные службы: их встревожило качество питьевой воды в квартирах. Вода пахла то ли тухлыми яйцами, то ли йодом – в общем, отвратительно. Сейчас у следователей есть версия, что небезопасная по химсоставу вода попала в водопровод из-за бездействия или никудышного выполнения своих обязанностей сотрудниками обслуживающих организаций.

Так, УСК по Минску возбудил уголовное дело по части второй статьи 428 (о служебной халатности) УК РБ. Сейчас допрашиваются работники предприятия, изымаются документы. Отобраны пробы воды в разных районах Минска, назначена химическая экспертиза по изъятым образцам.

Когда расследование подойдет к концу, дадут окончательную правовую оценку действиям должностных лиц. Расследование – на личном контроле начальника УСК по Минску.

Что произошло с водой: кратко

С водным коллапсом минчане столкнулись утром 24 июня. Лишь к полуночи «Минскводоканал» объявил: пить воду нельзя, для всего остального она пригодна, напоминает TUT.by. Позже выяснилось, что беда с водой коснулась 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы организовали подвоз питьевой воды. Люди выстраивались в огромные очереди за чистой водой. В магазинах воду разбирали мгновенно: спрос вырос где-то в 15 раз

Запрет на питье воды сняли 27 июня. Накануне в Мингорисполкоме заявили, что причина дурно пахнущей воды – в водоводе, где велись ремонтные работы. 26 июня он был отключен. Сообщалось, что пострадавших от грязной воды минчан освободят от платы за воду в июне.

 
Теги: Минск
 
 
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В истории едко пахнущей воды в хозяйственно-питьевом водопроводе в Московском и Фрунзенском районах Минска новый поворот. И вот какой: СК завел уголовное дело. 24...
 
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