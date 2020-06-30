Над конкурентами Лукашенко нависла угроза вылета из гонки. Самое важное о выборах в Беларуси к 30 июня

Источник материала: KYKY

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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Парня, который позвонил в милицию с вопросом, как вести себя, чтобы не задерживали, арестовали (звонку предшествовал брутальный разгон омоновцами очереди в магазин Symbal.by). А потом осудили . Милиционеры посчитали, что своим трехминутным звонком минчанин отвлек их от работы, чем проявил явное неуважение к обществу – иначе говоря, совершил мелкое хулиганство. Суд назначил молодому человеку штраф в 20 базовых величин (то есть 540 рублей).

Над двумя главными конкурентами Александра Лукашенко на выборах – Валерием Цепкало и Виктором Бабарико – еще сильнее сгустились тучи. У многих беларусов появились серьезные опасения, что их исключат из президентской гонки. Во-первых, подписи их за выдвижение кандидатами комиссии в раных городах и районах Беларуси массово отбраковали . Один пример (а их много): во Фрунзенском районе Минска недействительными признали все 47 тысяч подписей в пользу Бабарико и 18 тысяч в пользу Цепкало. К подписям других участников президентской гонки претензий возникло значительно меньше.

В общей сложности за Виктора Бабарико сочли недействительными около сотни тысяч подписей , за Валерия Цепкало – свыше 22 тысяч. Итоговое количество одобренных подписей огласят как раз сегодня – вот и узнаем, у кого останется шанс для попадания в бюллетень. А в штабах обоих претендентов в президенты уже сейчас сказали , что намерены бороться за каждую подпись.

Во-вторых, МВД принялось проверять Валерия Цепкало . Поводом стало заявление, написанное Седатом Игдеджи, с просьбой завести против экс-главы ПВТ уголовное дело. Седат – турецкий и беларуский бизнесмен, он владеет группой компаний, которые участвовали в строительстве объектов ПВТ. В интервью dev.by Игдеджи назвался тем самым подрядчиком, который возводил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой. В беседе с журналистами бизнесмен сказал, что за его услуги Цепкало не заплатил ни копейки. Тот, в свою очередь, отверг эту информацию: мол, все это «чушь».

Мы заметили в соцсетях два флешмоба. В рамках первого бывшие военные открыто критикуют власть, выступают против репрессий, требуют перемен и эмоционально призывают коллег не бояться озвучивать альтернативное мнение. В рамках второго свой гнев выражают люди, которых не допустили к подсчету голосов на выборах.

Кто ещё в президентской гонке

Пока с нами семеро участников (хотя в самом начале было их 15). Это:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже три претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. А именно: Бабарико, Цепкало и Канопацкая. От остальных политиков ЦИК ждет документы до 4 июля включительно.

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.