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Над конкурентами Лукашенко нависла угроза вылета из гонки. Самое важное о выборах в Беларуси к 30 июня
Источник материала: KYKY>
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Парня, который позвонил в милицию с вопросом, как вести себя, чтобы не задерживали,
Над двумя главными конкурентами Александра Лукашенко на выборах – Валерием Цепкало и Виктором Бабарико – еще сильнее сгустились тучи. У многих беларусов появились серьезные опасения, что их исключат из президентской гонки. Во-первых, подписи их за выдвижение кандидатами комиссии в раных городах и районах Беларуси
В общей сложности за Виктора Бабарико сочли недействительными около
Во-вторых, МВД
Мы заметили в соцсетях два флешмоба.
Кто ещё в президентской гонке
Пока с нами семеро участников (хотя в самом начале было их 15). Это:
Уже три претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. А именно: Бабарико, Цепкало и Канопацкая. От остальных политиков ЦИК ждет документы до 4 июля включительно.
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Над конкурентами Лукашенко нависла угроза вылета из гонки. Самое важное о выборах в Беларуси к 30 июня
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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