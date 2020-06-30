Александр Лукашенко примет участие в открытии мемориала советскому солдату под городом Ржевом

Источник материала: ОНТ

Сегодня Президент примет участие в открытии мемориала советскому солдату под российским городом Ржевом. Александр Лукашенко получил это приглашение от Владимира Путина во время участия в торжествах по поводу 75-летия Великой Победы, которые прошли в Москве на минувшей неделе.

Памятник станет вторым по высоте на всём постсоветском пространстве и по масштабу будет уступать только монументу «Родина-мать». Беларусь поддержала идею финансирования мемориала – из Союзного бюджета будет выделено треть необходимой на строительство суммы: 200 миллионов российских рублей. Памятник воздвигнут на месте кровопролитных боёв Великой Отечественной войны. Красная армия потеряла там более 400 тысяч человек. На открытие пригласили и ветеранов из Беларуси и России, и тех, кто жертвовал деньги. Это почти четыре миллиона долларов, собранных простыми людьми. Ожидается также, что после церемонии президенты Беларуси и России обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

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