Правда или миф? Стоматолог рассказывает, какие утверждения о пломбах вымышленные

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Если зуб реагирует на горячее, холодное или сладкое, он болит при жевании, кровоточит десна или о его стенки рвется зубная нить, то в нем, скорее всего, развивается кариес. А значит, велика вероятность его пломбирования. Как долго будет держаться пломба? И потемнеет ли она со временем? С народными убеждениями (и заблуждениями) помогает разобраться стоматолог Юлия Еленская.



Юлия Еленскаяврач- стоматолог высшей категории, кандидат медицинских наук врач-высшей категории, кандидат медицинских наук

Пломба прослужит всю жизнь

Это неправда. Любой материал имеет срок эксплуатации, со временем он может дать усадку, может скалываться, надламываться. Конечно, пломбы с дефектами следует менять или реставрировать, чтобы не травмировать полость рта. Пломбы меняют и для того, чтобы предотвратить в дальнейшем развитие кариеса. «Жизнь» пломбы зависит от многих факторов: какую пищу человек ест (жесткую, мягкую), как он следит за гигиеной полости рта, есть ли у него во рту удаленные зубы, из-за которых идет перегрузка зубов с пломбами и пр. У кого-то пломба потребует реставрации через год, а у кого-то — через пять лет. Укажет на необходимость замены пломбы стоматолог при осмотре, однако человек и сам может понять, что пломбу пора менять, если она со сколом, появились неприятные ощущения в области зуба с пломбой.

Пломба выпадает только из-за непрофессиональности врача

На самом деле, это лишь одна из причин, когда при постановке пломбы нарушен какой-то этап и пломба выпадает — в таких случаях чаще всего врач ее восстанавливает по гарантии. Однако пломбы могут выпадать из-за ряда других причин. Во-первых, из-за материала: есть более прочные — композитные, а есть цементные пломбы, которые, как правило, служат меньше, особенно если они поставлены на жевательную группу зубов. Во-вторых, в запущенных кариозных случаях: например, человеку показана коронка (зуб разрушен более чем на 60%), а он просит врача установить пломбу.

Под пломбой зуб не может болеть

Может. Например, если под пломбой развивается кариес, из-за изначально глубокой полости. Еще одна частая причина — развитие кариеса с другой поверхности зуба, не в том месте, где стоит пломба. На каждом зубе пять поверхностей, и на каждой может развиваться кариес, который придется лечить разными пломбами.



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После установки любой пломбы нельзя есть два часа

Есть пломбы, после установки которых сразу можно есть. Это касается композитных пломб, установленных под воздействием ультрафиолетового излучения. Если же врач поставил временную или цементную пломбу, то действительно требуется время для ее окончательного застывания — в среднем 1−2 часа.

Пломбы меняют цвет

Это правда. Пломбы со временем темнеют: материал, из которого они выполнены, имеет пористость, из-за него пломбы со временем могут окрашиваться. В первую очередь продуктами питания, в составе которых есть пищевые красители. Также на цвет будут влиять курение и напитки — чай (черный, зеленый, травяной), кофе, красное вино, цветные газировки. Если пломбы стоят на передней группе зубов, то их советуют полировать два раза в год.

Зуб с удаленным нервом не отличается от обычного

Неправда. После удаления нерва функциональность зуба уменьшается: кровоснабжение у него другое, и, как правило, стенки такого зуба ослаблены, так как в нем убиралось больше тканей, чтобы добраться до канала. Однако нерв удаляется только в том случае, если кариозная полость очень глубокая и доходит до пульповой камеры (до нерва). При своевременном лечении зуб можно сохранить «живым».

Зубы мудрости не пломбируют

Зубы мудрости точно так же подаются пломбированию при условии, если они прорезаны, хорошо помещаются во рту, не растут в щеку и несут функциональную нагрузку при жевании. Их тоже нужно своевременно лечить, не списывая боль на то, что это зуб мудрости и он приносит дискомфорт только из-за того, что он какой-то особенный.

Пломбы не отбеливаются

Это правда при любом виде отбеливания: подлежат отбеливанию только твердые ткани зуба. Если пломбы слишком темные, врач перед процедурой предложит их заменить. Если речь про домашнее отбеливание , то оно чаще всего не очень заметно, следовательно, и отличия по цветовой гамме между пломбой и зубом будут незначительные. Хотя бывают исключения — и здесь человек должен внимательно относиться к процедурам, которые выполняет.

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