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Александр Лукашенко рассчитывает на встречу с Президентом Латвии в скором времени
30.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Латвии Эгилса Левитса с 65-летием. Об этом
Александр Лукашенко отметил, что Эгилс Левитс отмечает этот юбилей на ответственном политическом посту руководителя латвийского государства. «Это показатель высокого доверия соотечественников, жизненной зрелости и исключительного профессионального опыта, которые помогут преодолеть все сложности сегодняшнего времени», — говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений с Латвией. «Этому будут способствовать запланированные контакты на высшем уровне. Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии», — подчеркнул Президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Латвии Эгилса Левитса с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера....
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