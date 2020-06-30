Сегодня пройдёт церемония в честь начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта

Источник материала: ОНТ

Большие планы воплощаются в жизнь. На минском стадионе «Динамо» сегодня состоится церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

О важности возведения таких объектов Глава государства говорил ещё в августе прошлого года. По мнению Президента, спортивные сооружения такого масштаба подчёркивают статус страны на международной арене. Это показали II Европейские игры, которые Беларусь принимала в прошлом году и провела на высоком уровне. Стадион и бассейн будут возводиться возле столичного стадиона «Трактор» за счет китайских инвестиций. Проекты планируют сдать до конца 2023 года.

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