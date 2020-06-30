|
Сегодня пройдёт церемония в честь начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта
Источник материала: ОНТ
Большие планы воплощаются в жизнь. На минском стадионе «Динамо» сегодня состоится церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.
О важности возведения таких объектов Глава государства говорил ещё в августе прошлого года. По мнению Президента, спортивные сооружения такого масштаба подчёркивают статус страны на международной арене. Это показали II Европейские игры, которые Беларусь принимала в прошлом году и провела на высоком уровне. Стадион и бассейн будут возводиться возле столичного стадиона «Трактор» за счет китайских инвестиций. Проекты планируют сдать до конца 2023 года.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдёт церемония в честь начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта
Большие планы воплощаются в жизнь. На минском стадионе «Динамо» сегодня состоится церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)