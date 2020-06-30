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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Любани попытка сбежать из РОВД обернулась уголовным делом Любанские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который при попытке сбежать из РОВД напал на милиционеров. Инцидент случился на...

Любанские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который при попытке сбежать из РОВД напал на милиционеров. Инцидент случился на прошлой неделе, когда мать 48-летнего мужчины вызвала на своего пьяного сына милицию. Фигуранта доставили в райотдел для составления протокола. Однако мужчина попытался сбежать, ударив милиционера головой и ногой. Теперь нападавшему грозит тюремный срок. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и привлекался к ответственности за семейные скандалы.