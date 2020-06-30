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В Любани попытка сбежать из РОВД обернулась уголовным делом

30.06.2020 09:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Любанские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который при попытке сбежать из РОВД напал на милиционеров. Инцидент случился на прошлой неделе, когда мать 48-летнего мужчины вызвала на своего пьяного сына милицию. Фигуранта доставили в райотдел для составления протокола. Однако мужчина попытался сбежать, ударив милиционера головой и ногой. Теперь нападавшему грозит тюремный срок. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и привлекался к ответственности за семейные скандалы. 

 
 
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Любанские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который при попытке сбежать из РОВД напал на милиционеров. Инцидент случился на...
 
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