ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач назвал действенный метод бросить курить

30.06.2020 08:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач назвал действенный метод бросить курить

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый эффективный метод отказа от курения, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, это никотиновая заместительная терапия.

Медик пояснил, что специальные пластыри, жевательные резинки, спреи и электронные сигареты могут доставлять никотин в организм курящих людей без канцерогенов, которые содержит сигаретный дым.

Мясников также подчеркнул, что самое трудное время при отказе от табака – это первые дни. Позже наступает «ломка», которая продолжается в течение трех-четырех недель. Если в этот период поддержать организм никотином, то снизится вероятность срыва.

Доктор добавил, что альтернативные способы доставки никотина в организм – это временная мера, а чтобы окончательно бросить курить, нужно будет спустя определенное время отказаться и от заместительной терапии.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый эффективный метод отказа от курения, пишет РИА Новости. По словам специалиста, это никотиновая заместительная...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Любани попытка сбежать из РОВД обернулась уголовным делом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика