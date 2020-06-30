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Врач назвал действенный метод бросить курить
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый эффективный метод отказа от курения,
По словам специалиста, это никотиновая заместительная терапия.
Медик пояснил, что специальные пластыри, жевательные резинки, спреи и электронные сигареты могут доставлять никотин в организм курящих людей без канцерогенов, которые содержит сигаретный дым.
Мясников также подчеркнул, что самое трудное время при отказе от табака – это первые дни. Позже наступает «ломка», которая продолжается в течение трех-четырех недель. Если в этот период поддержать организм никотином, то снизится вероятность срыва.
Доктор добавил, что альтернативные способы доставки никотина в организм – это временная мера, а чтобы окончательно бросить курить, нужно будет спустя определенное время отказаться и от заместительной терапии.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый эффективный метод отказа от курения, пишет РИА Новости. По словам специалиста, это никотиновая заместительная...
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