Врач назвал действенный метод бросить курить

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый эффективный метод отказа от курения, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, это никотиновая заместительная терапия.

Медик пояснил, что специальные пластыри, жевательные резинки, спреи и электронные сигареты могут доставлять никотин в организм курящих людей без канцерогенов, которые содержит сигаретный дым.

Мясников также подчеркнул, что самое трудное время при отказе от табака – это первые дни. Позже наступает «ломка», которая продолжается в течение трех-четырех недель. Если в этот период поддержать организм никотином, то снизится вероятность срыва.

Доктор добавил, что альтернативные способы доставки никотина в организм – это временная мера, а чтобы окончательно бросить курить, нужно будет спустя определенное время отказаться и от заместительной терапии.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня





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