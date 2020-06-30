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Ганцевичский РОЧС провел мониторинг избирательных участков

30.06.2020 22:47 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

  • ОАО «Будча» (руководитель – Мышковец С.Н.);
  • КСУП «Березовец» (руководитель – Григорян В.В.);
  • ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.);
  • ОАО «Дубняки» (руководитель – Зенькович С.А.);
  • ОАО «Крышиловичи» (руководитель – Жуковский В.Н.);
  • ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.);
  • ОАО «Люсино Агро» (руководитель – Омельянович А.Т.);
  • ОАО «Хотыничи» (руководитель – Сергиеня М.Г.);
  • ОАО «Ганцевичский Райагросервис» (руководитель – Лихтар Л.Р.).

Мониторинги проведены на участках для голосования:

  • УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Трояновский А.И.);
  • Городской Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
  • Денисковичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
  • Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);
  • Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);
  • Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);
  • Огаревичский сельский дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);
  • Большекруговичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
  • Малокруговичский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
  • Хотыничский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.В.);
  • Раздяловичский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа им. Я. Коласа» (руководитель – Зелёнко В.В.);
  • Полонский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Логвинович А.П.);
  • Задубенский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);
  • Липский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);
  • ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
  • ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
  • ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.).
  • ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.).

В ходе мониторингов следующих субъектов хозяйствования нарушения не выявлены:

  • ОАО «Будча»;
  • КСУП «Березовец»;
  • ОАО «Возрождение»;
  • ОАО «Дубняки»;
  • ОАО «Крышиловичи»;
  • ОАО «Любашево»;
  • ОАО «Люсино Агро»;
  • ОАО «Хотыничи»;
  • ОАО «Ганцевичский Райагросервис».

В ходе мониторинга ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга Липский клуб-библиотека выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования;
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.

В ходе мониторинга Огаревичский сельский дом культуры выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей.

В ходе мониторинга Большекруговичский сельский клуб выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • электрооборудование (ответительная коробка) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует крышка);
  • имеющийся огнетушитель неисправен (отсутствует давление);
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.

В ходе мониторинга ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга Малокруговичского дома социально-культурных услуг выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.

В ходе мониторинга ГУО «Будчанский ясли-сад-средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (разряжен элемент питания в автономном пожарном извещателе).

В ходе мониторинга Чудинская средняя школа выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • электрооборудование (электрический светильник) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует плафон).

В ходе мониторинга Денисковичский сельский клуб выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

  • электрооборудование (электрический светильник) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует плафон).

В ходе мониторинга участков для голосования в УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», ГУО «Средняя школа № 1 г. Ганцевичи», Городской дом культуры, ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского», ОАО «Любашево», ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа имени Я. Колоса», Полонский дом социально-культурных услуг, Задубенский клуб-библиотека, Начский сельский исполнительный комитет, Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт, филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок», Хотыничский сельский дом культуры, Раздяловичский сельский дом культуры и ГУО «Куковская средняя школа» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Дополнительно руководителям субъектов хозяйствования на которых будут организованы участки для голосования вручены следующие рекомендации:

  • обеспечить ознакомление под роспись членов избирательной комиссии с требованиями пожарной безопасности, обещеобеъктовой инструкцией по пожарной безопасности, режимом курения на объекте;
  • в случае проведения массового мероприятия с одновременным пребыванием в одном помещении более 50 человек (торговля, культурно-развлекательная программа, детские площадки и т.д.), организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и обеспечить их дежурство.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

Ганцевичский РОЧС.

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Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования. Мониторинги проведены на следующих объектах: ОАО «Будча» (руководитель – Мышковец С.Н.); КСУП...
 
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