Ганцевичский РОЧС провел мониторинг избирательных участков

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

ОАО «Будча» (руководитель – Мышковец С.Н.);

КСУП «Березовец» (руководитель – Григорян В.В.);

ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.);

ОАО «Дубняки» (руководитель – Зенькович С.А.);

ОАО «Крышиловичи» (руководитель – Жуковский В.Н.);

ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.);

ОАО «Люсино Агро» (руководитель – Омельянович А.Т.);

ОАО «Хотыничи» (руководитель – Сергиеня М.Г.);

ОАО «Ганцевичский Райагросервис» (руководитель – Лихтар Л.Р.).

Мониторинги проведены на участках для голосования:

УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Трояновский А.И.);

Городской Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);

Денисковичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);

Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);

Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);

Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);

Огаревичский сельский дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);

Большекруговичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);

Малокруговичский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);

Хотыничский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.В.);

Раздяловичский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа им. Я. Коласа» (руководитель – Зелёнко В.В.);

Полонский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Логвинович А.П.);

Задубенский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);

Липский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);

ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);

ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);

ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.).

ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.).

В ходе мониторингов следующих субъектов хозяйствования нарушения не выявлены:

ОАО «Будча»;

КСУП «Березовец»;

ОАО «Возрождение»;

ОАО «Дубняки»;

ОАО «Крышиловичи»;

ОАО «Любашево»;

ОАО «Люсино Агро»;

ОАО «Хотыничи»;

ОАО «Ганцевичский Райагросервис».

В ходе мониторинга ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга Липский клуб-библиотека выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования;

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.

В ходе мониторинга Огаревичский сельский дом культуры выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей.

В ходе мониторинга Большекруговичский сельский клуб выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

электрооборудование (ответительная коробка) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует крышка);

имеющийся огнетушитель неисправен (отсутствует давление);

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.

В ходе мониторинга ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.

В ходе мониторинга Малокруговичского дома социально-культурных услуг выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.

В ходе мониторинга ГУО «Будчанский ясли-сад-средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (разряжен элемент питания в автономном пожарном извещателе).

В ходе мониторинга Чудинская средняя школа выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

электрооборудование (электрический светильник) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует плафон).

В ходе мониторинга Денисковичский сельский клуб выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:

электрооборудование (электрический светильник) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует плафон).

В ходе мониторинга участков для голосования в УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», ГУО «Средняя школа № 1 г. Ганцевичи», Городской дом культуры, ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского», ОАО «Любашево», ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа имени Я. Колоса», Полонский дом социально-культурных услуг, Задубенский клуб-библиотека, Начский сельский исполнительный комитет, Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт, филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок», Хотыничский сельский дом культуры, Раздяловичский сельский дом культуры и ГУО «Куковская средняя школа» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Дополнительно руководителям субъектов хозяйствования на которых будут организованы участки для голосования вручены следующие рекомендации:

обеспечить ознакомление под роспись членов избирательной комиссии с требованиями пожарной безопасности, обещеобеъктовой инструкцией по пожарной безопасности, режимом курения на объекте;

в случае проведения массового мероприятия с одновременным пребыванием в одном помещении более 50 человек (торговля, культурно-развлекательная программа, детские площадки и т.д.), организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и обеспечить их дежурство.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

Ганцевичский РОЧС.

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