Ганцевичский РОЧС провел мониторинг избирательных участков

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.
Мониторинги проведены на следующих объектах:
- ОАО «Будча» (руководитель – Мышковец С.Н.);
- КСУП «Березовец» (руководитель – Григорян В.В.);
- ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.);
- ОАО «Дубняки» (руководитель – Зенькович С.А.);
- ОАО «Крышиловичи» (руководитель – Жуковский В.Н.);
- ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.);
- ОАО «Люсино Агро» (руководитель – Омельянович А.Т.);
- ОАО «Хотыничи» (руководитель – Сергиеня М.Г.);
- ОАО «Ганцевичский Райагросервис» (руководитель – Лихтар Л.Р.).
Мониторинги проведены на участках для голосования:
- УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Трояновский А.И.);
- Городской Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
- Денисковичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
- Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);
- Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);
- Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);
- Огаревичский сельский дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);
- Большекруговичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
- Малокруговичский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
- Хотыничский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.В.);
- Раздяловичский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа им. Я. Коласа» (руководитель – Зелёнко В.В.);
- Полонский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Логвинович А.П.);
- Задубенский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);
- Липский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);
- ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
- ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
- ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.).
- ОАО «Любашево» (руководитель – Бувако С.Н.).
В ходе мониторингов следующих субъектов хозяйствования нарушения не выявлены:
- ОАО «Будча»;
- КСУП «Березовец»;
- ОАО «Возрождение»;
- ОАО «Дубняки»;
- ОАО «Крышиловичи»;
- ОАО «Любашево»;
- ОАО «Люсино Агро»;
- ОАО «Хотыничи»;
- ОАО «Ганцевичский Райагросервис».
В ходе мониторинга ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.
В ходе мониторинга ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.
В ходе мониторинга ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.
В ходе мониторинга Липский клуб-библиотека выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.
В ходе мониторинга Огаревичский сельский дом культуры выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей.
В ходе мониторинга Большекруговичский сельский клуб выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- электрооборудование (ответительная коробка) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует крышка);
- имеющийся огнетушитель неисправен (отсутствует давление);
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.
В ходе мониторинга ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обеспечено первичными средствами пожаротушении помещение участка для голосования.
В ходе мониторинга Малокруговичского дома социально-культурных услуг выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными действующим ТНПА.
В ходе мониторинга ГУО «Будчанский ясли-сад-средняя школа» выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (разряжен элемент питания в автономном пожарном извещателе).
В ходе мониторинга Чудинская средняя школа выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- электрооборудование (электрический светильник) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует плафон).
В ходе мониторинга Денисковичский сельский клуб выявлено следующее нарушение правил пожарной безопасности:
- электрооборудование (электрический светильник) используется в помещении не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует плафон).
В ходе мониторинга участков для голосования в УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», ГУО «Средняя школа № 1 г. Ганцевичи», Городской дом культуры, ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского», ОАО «Любашево», ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа имени Я. Колоса», Полонский дом социально-культурных услуг, Задубенский клуб-библиотека, Начский сельский исполнительный комитет, Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт, филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок», Хотыничский сельский дом культуры, Раздяловичский сельский дом культуры и ГУО «Куковская средняя школа» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
Дополнительно руководителям субъектов хозяйствования на которых будут организованы участки для голосования вручены следующие рекомендации:
- обеспечить ознакомление под роспись членов избирательной комиссии с требованиями пожарной безопасности, обещеобеъктовой инструкцией по пожарной безопасности, режимом курения на объекте;
- в случае проведения массового мероприятия с одновременным пребыванием в одном помещении более 50 человек (торговля, культурно-развлекательная программа, детские площадки и т.д.), организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и обеспечить их дежурство.
Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.
Ганцевичский РОЧС.