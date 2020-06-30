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Евро-2000 завершился 20 лет назад. Как сейчас выглядят звезды того турниры

30.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат Европы - 2000 был одним из ярчайших в современной истории: драмы в полуфиналах, захватывающая борьба в решающей игре и второй подряд титул сборной Франции. А вы знаете. как выглядят звезды того турнира 20 лет спустя?

 
 
 
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Чемпионат Европы - 2000 был одним из ярчайших в современной истории: драмы в полуфиналах, захватывающая борьба в решающей игре и второй подряд титул сборной Франции....
 
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