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Евро-2000 завершился 20 лет назад. Как сейчас выглядят звезды того турниры
Источник материала: Tut.by
Чемпионат Европы - 2000 был одним из ярчайших в современной истории: драмы в полуфиналах, захватывающая борьба в решающей игре и второй подряд титул сборной Франции. А вы знаете. как выглядят звезды того турнира 20 лет спустя?
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Чемпионат Европы - 2000 был одним из ярчайших в современной истории: драмы в полуфиналах, захватывающая борьба в решающей игре и второй подряд титул сборной Франции....
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