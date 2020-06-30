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Во второй тур президентских выборов в Польше вышли Анджей Дуда и Рафал Тшасковский

30.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли Анджей Дуда и Рафал Тшасковский

Во второй тур президентских выборов в Польше, который состоится 12 июля, вышли действующий президент Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский. Об этом сегодня официально объявила Государственная избирательная комиссия Польши, сообщает ТАСС.

После подсчета всех бюллетеней первого тура, состоявшегося 28 июня, Анджей Дуда набрал 43,5% голосов, у Рафала Тшасковского 30,46% голосов. Эти данные подтвердили необходимость второго тура голосования, потому что ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов, требующихся для победы.

В первом туре президентских выборов в Польше была зафиксирована рекордная в современной истории страны явка избирателей — 64,51%. Правом отдать свой голос располагают более 30 млн поляков, из которых 387 тыс. — за границей. На пост президента претендовали 11 человек. Президент Польши избирается на пять лет.

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Во второй тур президентских выборов в Польше, который состоится 12 июля, вышли действующий президент Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной партии «Гражданская...
 
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