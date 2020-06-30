Почему бывает диарея? Карточки о дефекации

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Нормально ли ходить в туалет «по-большому» три-четыре раза в день? О каких болезнях могут говорить запор и диарея? Вместе с врачом мы разобрали основные вопросы о дефекации и отклонениях от нормы. Вы узнаете, как правильно сидеть на унитазе и какие симптомы могут указывать на опасные болезни.



Вадим ГинюкКандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры общей хирургии БГМУ, врач хирург-проктолог высшей квалификационной категории.

Как физиологически устроен процесс дефекации? Когда прямая кишка наполняется калом и давление в ней повышается до нужного уровня, раздражаются специальные рецепторы. Возникшие при этом импульсы по нервным волокнам направляются в определенный отдел, который расположен в поясничной и крестцовой частях спинного мозга. Оттуда импульсы идут к внутреннему (непроизвольному) сфинктеру, расслабляя его и одновременно усиливая моторику прямой кишки. В регуляции дефекации также участвуют кора больших полушарий, гипоталамуса и продолговатого мозга. Они передают импульсы через центр дефекации в спинном мозге к наружному (произвольному) сфинктеру. Его тонус вначале повышается, а при увеличении силы раздражения понижается. Одновременно сокращаются диафрагма и брюшные мышцы. Благодаря этому уменьшается объем брюшной полости, повышается внутрибрюшное давление и кал выходит.

Как часто нужно ходить в туалет? В идеале человек должен ходить в туалет «по-большому» один раз в сутки. Есть и другие варианты нормы: два-три раза в день или, наоборот, раз в пару дней. Если при этом чувствуете себя хорошо и дефекация безболезненна, вам вряд ли стоит беспокоиться: дело может быть в индивидуальных особенностях организма.



Какие отклонения должны насторожить? Стоит обратить внимание на свое самочувствие, если вы стали ходить в туалет слишком редко или часто, начали чувствовать дискомфорт при дефекации, в кале появились непереваренные частички пищи, слизь, гной, пена или кровь, изменились его консистенция, объем, форма, цвет или запах. При этом важно помнить, что объем, цвет, консистенция и запах очень часто зависят от рациона и их изменение может не быть симптомом болезни. В норме кал может быть любого оттенка от светло-желтого до темно-коричневого. В основном это связано с тем, что человек съел накануне. Чем больше овощей и фруктов — тем светлее масса, чем больше мяса — тем темнее. Но если кал стал черным без употребления, например, активированного угля, препаратов железа, печени, черники, это может свидетельствовать о желудочном кровотечении. Если в кале появилась кровь, или сами каловые массы стали кровавыми (вишневого цвета), это может говорить о кровотечении кишечном. Изменения кала могут быть симптомом инфекционных заболеваний, опухолей прямой кишки, трещин.

Чувствую боль при дефекации. Что делать? Боль — это сигнал организма о том, что есть проблема. С этим симптомом могут проявляться заболевания прямой кишки и анального канала: например, анальная трещина, геморрой, острый парапроктит. Часто болью сопровождаются запоры. В любом случае, терпеть боль нельзя. Нужно обращаться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение. Проктологические болезни, как и любые другие, нельзя лечить самостоятельно. Неправильное подобранные препараты или бездействие могут привести к осложнениям или переходу болезни в хроническую форму.

О чем может говорить диарея? Диарея — это дефекация чаще трех-четырех раз в сутки, при которой появляется жидкий или водянистый кал. Он может быть с примесями. Причин для диареи много: расстройство пищеварения при отравлении, различные инфекционные болезни, острые и хронические воспалительные заболевания желудка, толстой и тонкой кишок. Диарея может указывать на синдром раздраженной кишки.

К врачу стоит обращаться, если одновременно с этим симптомом у вас повышается температура, болит живот, в кале появляется кровь или слизь, а также если диарея не проходит более трех суток. Длительная диарея может привести к обезвоживанию.

Почему возникает запор? Запор — это замедленная, затрудненная и неполная дефекация. Чаще всего запоры бывают из-за неправильного питания. Чтобы в нашем организме всё функционировало без проблем, мы должны получать белки, жиры, углеводы, растительную пищу, содержащую пищевые волокна, клетчатку, и, конечно же, воду в достаточном количестве. Пищевые волокна не перевариваются, притягивают к себе воду, набухают и увеличивают массу кала, что помогает кишечнику нормально работать. Если же их не хватает, калу труднее выходить. Запор может появиться на фоне стресса и других психологических факторов. Если человек постоянно спешит, нервничает, нерегулярно ест, испуган или напряжен, кишечник прекращает нормально работать. Из-за этого может исчезнуть рефлекс на дефекацию и нарушиться ее привычный ритм. Еще одна причина запоров — гиподинамия, то есть недостаток движения. Это встречается у лежачих и возрастных людей, пациентов больниц, которым прописан постельный режим. Иногда запор может возникнуть после операции: например, из-за спаек, которые образуются в брюшной полости. У пожилых людей запор может быть из-за возрастной атонии кишки — это постепенное снижение тонуса мускулатуры кишечных стенок, из-за которого им становится труднее сокращаться. Есть и другие болезни, симптомом которых может быть запор: раздраженная толстая кишка, мегаколон (расширение толстой кишки), долихосигма (удлиненная сигмовидная кишка), острый геморрой, трещины прямой кишки, опухоль прямой кишки, эндокринные патологии. Иногда эта проблема появляется из-за повреждения спинного мозга, расстройства кровообращения, ослабления мускулатуры передней брюшной стенки и тазового дна. Запор может быть признаком отравления — например, свинцом, ртутью, таллием. Также с этой проблемой можно столкнуться после приема некоторых медикаментов: мочегонных, снотворных, препаратов от депрессии, при злоупотреблении слабительными препаратами. Если у вас запор более трех суток и вы ощущаете дискомфорт, стоит обратиться к врачу.

Что делать, если во время дефекации появилась кровь? Кровотечение из прямой кишки чаще всего бывает при анальной трещине, геморрое, реже при дивертикулярной болезни толстой кишки, язвенном колите, злокачественной опухоли. Точный диагноз может поставить только врач: для этого он осмотрит пациента, а также может сделать аноскопию, ректоскопию и колоноскопию. Затягивать с посещением не стоит. Чем раньше определится диагноз, тем больше у врача возможностей помочь.

Иногда при хроническом геморрое или анальной трещине может появиться пару капель крови: в таком случае беспокоиться не стоит. Но если ситуация экстренная и кровотечение сильное, то важно как можно быстрее его остановить. Следует вызвать скорую помощь и следовать рекомендациям врачей: возможно, понадобятся госпитализация и операция.

Вредно ли подолгу терпеть? К чему это может привести? Чаще всего люди терпят, когда не могут или стесняются сходить в туалет. Иногда они подавляют позывы к дефекации при различных заболеваниях, после проктологических операций. Терпеть действительно вредно. Если дефекация задерживается часто и надолго, то кал становится твердым, что может привести к запорам, развитию трещин прямой кишки, геморрою.

Я часто засиживаюсь в туалете с телефоном или журналом. Ничего страшного? В среднем дефекация не должна превышать трех минут. Длительное сидение на унитазе, долгое и упорное натуживание увеличивают риск развития геморроя и могут привести к ректальному кровотечению. Поэтому не стоит брать с собой в туалет смартфон или журнал, которые наверняка задержат вас на долгое время.

Как правильно сидеть на унитазе? Положение тела во время дефекации напрямую влияет на сам процесс. Идеальный вариант — сидеть так, чтобы между осью позвоночника и бедрами угол был примерно 35 градусов. Чтобы так получилось, вы можете использовать подставку для ног.





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