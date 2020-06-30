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Пожар в придорожном кафе Гомеля
Источник материала: БTПроблемы с проводкой или электрооборудованием, либо занесение источника огня неизвестным - это основные версии пожара в придорожном кафе Гомеля. ЧП случилось накануне утром на улице Косарева. О сильном задымлении в половине седьмого утра спасателям сообщили очевидцы. В это время кафе было закрыто. Огонь повредил потолок и кровлю по всей площади здания. В результате ЧП пострадавших нет. Точную причину огня установят специалисты.
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Проблемы с проводкой или электрооборудованием, либо занесение источника огня неизвестным - это основные версии пожара в придорожном кафе Гомеля. ЧП случилось...
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