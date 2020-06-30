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Пожар в придорожном кафе Гомеля

30.06.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Проблемы с проводкой или электрооборудованием, либо занесение источника огня неизвестным - это основные версии пожара в придорожном кафе Гомеля. ЧП случилось накануне утром на улице Косарева. О сильном задымлении в половине седьмого утра спасателям сообщили очевидцы. В это время кафе было закрыто. Огонь повредил потолок и кровлю по всей площади здания. В результате ЧП пострадавших нет. Точную причину огня установят специалисты. 
 
Теги: Гомель
 
 
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Проблемы с проводкой или электрооборудованием, либо занесение источника огня неизвестным - это основные версии пожара в придорожном кафе Гомеля. ЧП случилось...
 
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