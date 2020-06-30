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День памяти партизан и подпольщиков: истории юных героев

30.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в России день памяти партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны самой большое движение сопротивления было на территории Беларуси. В нём были даже дети, которых использвоали как связных или диверсантов. О юных героях расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

В 7 лет Василий Князев стал сиротой. Вместе с другом он пошел в партизаны, чтобы мстить за смерть родителей. В лагере у него была даже своя должность.

«Выполнял обязанности связного и адъютанта капитана Иванкина. Я обучал собаку искать мины», – делится начальник штаба Батальона белорусских орлят Василий Князев.

В школу маленький партизан не попал, математике и грамоте учился прямо в отряде между заданиями.

«В свободные минуты я учился. И на ящиках от минных снарядов, он мне разлинеил углем, я должен был углем выводить буквы, писать цифры», – вспоминает Князев.

А вот Бронислав Карпенко успел закончить 7 классов. Когда пришли в деревню оккупанты, вместе с односельчанами ушел в партизаны. Через месяц получил свое первое боевое задание.

Бронислав Викторович подрывал рельсы и мосты, разрушал линии связи, участвовал в атаке на вражеские гарнизоны.

«Нам сказали пойдете на сторожевые посты. На развилки дорог надо было обнаружить движение полицаев, немцев или карателей. Как только обнаружил, быстрее сообщить в отряд», – рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Карпенко.

Вместе с Брониславом Карпенко в партизанском отряде «служили» и другие ребята. У каждого была своя миссия.

А когда исполнилось 18 лет, Бронислав Карпенко пошел на фронт. Помимо медалей и орденов, он получил личную благодарность от маршала Рокоссовского.

За годы войны званиями героя Советского союза были удостоены 5 несовершеннолетних. Из них двое белорусы. Это партизан и разведчик Марат Казей и юная подпольщица Нина Портнова.



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За годы войны званиями героя Советского союза были удостоены 5 несовершеннолетних. Из них двое белорусы.
 
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