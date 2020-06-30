«Смотри и проходи»: Беларусбанк презентовал инновационный сервис оплаты проезда в метро

Источник материала: ОНТ

Беларусбанк презентовал инновационный сервис для оплаты проезда в метрополитене, в основе которого – система распознавания лиц. Сейчас проходит его тестирование.





Схема работы проста. Регистрируешь услугу в мобильном приложении Беларусбанка. Оно «запоминает» слепок лица пассажира. И при прохождении через турникет с карты списывается оплата за проезд. (Причем карта может быть любая, не только Беларусбанка). Никаких жетонов и билетов! «Считываются» биометрические данные с помощью специального терминала, установленного на турникете. Для оплаты не надо останавливаться и даже снимать маску или очки. Специалисты говорят, что точность распознавания – почти 100%. Технология работает даже при повороте головы и плохом освещении. Используется в Китае и также тестируется в России.

Дмитрий Грищенков, исполнительный директор Беларусбанка: «Использование таких технологий, как биометрия, банковская карточка, телефон – это передовое течение. В данном случае не надо лезть в карман, не надо брать проездной билет. Достаточно просто подойти, взглянуть на биометрический сканер и в течение двух секунд пройти. При этом сразу приходит СМС на телефон, что с вас списались деньги за проезд, и все это произошло в одну секунду».

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: «Сервис отличается от предыдущих, где списание денежных средств происходит в тот же момент. Это удобно и правильно, это были наши просьбы, и они были удовлетворены. Чтобы клиент знал, понимал, как ему действовать. А что касается трансформирования продукта и тиражирования в другие страны интеллектуального продукта, то мы только рады, если к нему будет интерес».

Технология безопасно шифрует данные и упростит жизнь большого количества пассажиров, учитывая, что столичным метрополитеном в сутки пользуются более 800 тысяч человек. Пока биометрический терминал установлен только на станции метро «Площадь Ленина». И тестирование проходит на группе сотрудников банка и метрополитена. В ближайшее время, с запуском третьей линии метрополитена, она должна заработать на двух станциях.

Владимир Сотников, директор государственного предприятия «Минский метрополитен»: «Вторую станцию мы не выбрали, но предположительно это будет "Площадь Якуба Колоса". Если данная система себя реализует, то будет размещаться на всех 29 станциях двух линий метрополитена. Что касается третьей линии метро – там тоже её можно распространить».

В перспективе систему можно будет применять и в организациях торговли, при использовании банкоматов, а также для покупки «цифрового проездного документа». Что поможет создать экосистему под названием «Умный город».

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