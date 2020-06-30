|
«Смотри и проходи»: Беларусбанк презентовал инновационный сервис оплаты проезда в метро
Источник материала: ОНТ
Беларусбанк презентовал инновационный сервис для оплаты проезда в метрополитене, в основе которого – система распознавания лиц. Сейчас проходит его тестирование.
Схема работы проста. Регистрируешь услугу в мобильном приложении Беларусбанка. Оно «запоминает» слепок лица пассажира. И при прохождении через турникет с карты списывается оплата за проезд. (Причем карта может быть любая, не только Беларусбанка). Никаких жетонов и билетов! «Считываются» биометрические данные с помощью специального терминала, установленного на турникете. Для оплаты не надо останавливаться и даже снимать маску или очки. Специалисты говорят, что точность распознавания – почти 100%. Технология работает даже при повороте головы и плохом освещении. Используется в Китае и также тестируется в России.
Технология безопасно шифрует данные и упростит жизнь большого количества пассажиров, учитывая, что столичным метрополитеном в сутки пользуются более 800 тысяч человек. Пока биометрический терминал установлен только на станции метро «Площадь Ленина». И тестирование проходит на группе сотрудников банка и метрополитена. В ближайшее время, с запуском третьей линии метрополитена, она должна заработать на двух станциях.
В перспективе систему можно будет применять и в организациях торговли, при использовании банкоматов, а также для покупки «цифрового проездного документа». Что поможет создать экосистему под названием «Умный город».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк презентовал инновационный сервис для оплаты проезда в метрополитене, в основе которого – система распознавания лиц. Сейчас проходит его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)