В Минске открылся новый дилер KIA - «Эмир Моторс плюс». Обещают акцент на сервисе и ТО за 1,5 часа

Источник материала: Tut.by

В Минске открылся новый дилер KIA. Автоцентр называется «Эмир Моторс плюс» и находится на улице Маяковского, 2. Компания обещает сделать особый упор на сервисе, хотя о продажах тоже забывать не будут.





Несмотря на то что рынок новых автомобилей переживает не лучшие времена, в Минске открылся новый дилерский центр KIA «Эмир Моторс плюс». Большое официальное открытие в связи с пандемией COVID-19 состоится немного позже, но уже сейчас автоцентр технически функционирует — работают отделы продаж и сервиса.

— Мы прекрасно понимаем, насколько сложна ситуация на рынке. И что время для выхода нового дилера не самое подходящее. Но уверены, что появление KIA «Эмир Моторс плюс» — это знаковое событие для всего автомобильного рынка Беларуси, — прокомментировал событие Игорь Крепчук, директор автоцентра KIA «Эмир Моторс плюс».



Шоу-рум занимает площадь почти 1000 «квадратов»

Шоу-рум, где будет выставлен актуальный модельный ряд KIA, занимает площадь 950 м2. Зона сервиса расположилась на площади 617 м2. Дополнительные 500 м2 выделено для цеха кузовного ремонта. И внушительные 200 м2 займет склад запчастей, так что самые востребованные позиции по деталям будут всегда в наличии.

Основной упор в своей работе команда нового дилер сделает на работе с клиентами.

— Не секрет, что продажи новых автомобилей после мартовского всплеска неуклонно падают. Именно поэтому мы решили сосредоточиться на других ценностях. Ведь покупка автомобиля — это лишь малая часть того, что связывает клиента и автоцентр. Для нас как раз дальнейшие отношения станут основным приоритетом.

Фишка — это сервис





Техническое оснащение нового автоцентра KIA «Эмир Моторс плюс» должно впечатлить. Здесь работает большая зона сервиса для проведения текущего обслуживания и ремонта. Есть также свой цех кузовного ремонта и покраски. После кузовных и покрасочных работ проводится обязательная мойка и химчистка салона.

Отличительная особенность автоцентра — открытая для клиентов зона сервиса. Владельцы автомобилей могут наблюдать за ходом ремонта или обслуживания и получать от сотрудников полную информацию о производимых работах.

Новый дилер KIA предложит уникальную в этом сегменте услугу сверхбыстрого сервиса. Для тех клиентов, у которых время — деньги, есть возможность провести плановое ТО всего за полтора часа. Автомобиль обслужат сразу два опытных механика.





Для многих клиентов важно непосредственно присутствовать при передаче и приемке автомобиля в сервис. Поэтому KIA «Эмир Моторс плюс» предлагает еще одну услугу — прямая приемка автомобиля. Процесс осмотра и первичной диагностики проходит на специально выделенном посту в присутствии владельца автомобиля. Услуга бесплатная и занимает 10−15 минут.





Сейчас автоцентр KIA «Эмир Моторс плюс» полностью функционирует. В шоу-руме выставлен весь актуальный модельный ряд марки, а отдел сервиса принимает автомобили на ремонт и текущее техническое обслуживание.