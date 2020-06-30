ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске открылся новый дилер KIA - «Эмир Моторс плюс». Обещают акцент на сервисе и ТО за 1,5 часа

30.06.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске открылся новый дилер KIA. Автоцентр называется «Эмир Моторс плюс» и находится на улице Маяковского, 2. Компания обещает сделать особый упор на сервисе, хотя о продажах тоже забывать не будут.


Несмотря на то что рынок новых автомобилей переживает не лучшие времена, в Минске открылся новый дилерский центр KIA «Эмир Моторс плюс». Большое официальное открытие в связи с пандемией COVID-19 состоится немного позже, но уже сейчас автоцентр технически функционирует — работают отделы продаж и сервиса.

— Мы прекрасно понимаем, насколько сложна ситуация на рынке. И что время для выхода нового дилера не самое подходящее. Но уверены, что появление KIA «Эмир Моторс плюс» — это знаковое событие для всего автомобильного рынка Беларуси, — прокомментировал событие Игорь Крепчук, директор автоцентра KIA «Эмир Моторс плюс».


Шоу-рум занимает площадь почти 1000 «квадратов»

Шоу-рум, где будет выставлен актуальный модельный ряд KIA, занимает площадь 950 м2. Зона сервиса расположилась на площади 617 м2. Дополнительные 500 м2 выделено для цеха кузовного ремонта. И внушительные 200 м2 займет склад запчастей, так что самые востребованные позиции по деталям будут всегда в наличии.

Основной упор в своей работе команда нового дилер сделает на работе с клиентами.

— Не секрет, что продажи новых автомобилей после мартовского всплеска неуклонно падают. Именно поэтому мы решили сосредоточиться на других ценностях. Ведь покупка автомобиля — это лишь малая часть того, что связывает клиента и автоцентр. Для нас как раз дальнейшие отношения станут основным приоритетом.

Фишка — это сервис


Техническое оснащение нового автоцентра KIA «Эмир Моторс плюс» должно впечатлить. Здесь работает большая зона сервиса для проведения текущего обслуживания и ремонта. Есть также свой цех кузовного ремонта и покраски. После кузовных и покрасочных работ проводится обязательная мойка и химчистка салона.

Отличительная особенность автоцентра — открытая для клиентов зона сервиса. Владельцы автомобилей могут наблюдать за ходом ремонта или обслуживания и получать от сотрудников полную информацию о производимых работах.

Новый дилер KIA предложит уникальную в этом сегменте услугу сверхбыстрого сервиса. Для тех клиентов, у которых время — деньги, есть возможность провести плановое ТО всего за полтора часа. Автомобиль обслужат сразу два опытных механика.


Для многих клиентов важно непосредственно присутствовать при передаче и приемке автомобиля в сервис. Поэтому KIA «Эмир Моторс плюс» предлагает еще одну услугу — прямая приемка автомобиля. Процесс осмотра и первичной диагностики проходит на специально выделенном посту в присутствии владельца автомобиля. Услуга бесплатная и занимает 10−15 минут.


Сейчас автоцентр KIA «Эмир Моторс плюс» полностью функционирует. В шоу-руме выставлен весь актуальный модельный ряд марки, а отдел сервиса принимает автомобили на ремонт и текущее техническое обслуживание.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слухи о появлении нового дилера марки KIA ходили давно. И вот тайна раскрыта. Им стала компания «Эмир Моторс плюс». Новый автосалон уже работает по адресу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соглашение об отмене виз между Беларусью и Колумбией может быть подписано в ближайшее время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика