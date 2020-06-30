Соглашение об отмене виз между Беларусью и Колумбией может быть подписано в ближайшее время

Источник материала: Вороновская газета





Соглашение об отмене виз между Беларусью и Колумбией для владельцев общегражданских паспортов может быть подписано в ближайшее время. Об этом сегодня во время открытия международного онлайн-курса сообщил посол Беларуси в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме Николай Овсянко, передает корреспондент БЕЛТА .

Посол проинформировал, что идет работа над проектом двустороннего соглашения об отмене виз между Беларусью и Колумбией по общегражданским паспортам. «Это одно из главных направлений. В ближайшее время, надеемся, сможем выйти на этап подписания этого соглашения», — сказал Николай Овсянко.

Он добавил, что остался буквально один элемент, который белорусским дипломатам необходимо согласовать с коллегами из МИД Колумбии. «Надеемся, что вопрос отмены виз — это вопрос ближайшего времени», — отметил Николай Овсянко.

Как рассказал дипломат, у Беларуси и Колумбии есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в приборостроении, нефтяной и химической промышленности, фармацевтике, транспорте и логистике. Колумбия для Беларуси — это двери в Латинскую Америку, в частности в Тихоокеанский альянс. Николай Овсянко выразил признательность за содействие Боготы в получении Беларусью статуса наблюдателя в этом объединении.