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Соглашение об отмене виз между Беларусью и Колумбией может быть подписано в ближайшее время
30.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Соглашение об отмене виз между Беларусью и Колумбией для владельцев общегражданских паспортов может быть подписано в ближайшее время. Об этом сегодня во время открытия международного онлайн-курса сообщил посол Беларуси в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме Николай Овсянко, передает корреспондент
Посол проинформировал, что идет работа над проектом двустороннего
Он добавил, что остался буквально один элемент, который белорусским дипломатам необходимо согласовать с коллегами из МИД Колумбии. «Надеемся, что вопрос отмены виз — это вопрос ближайшего времени», — отметил Николай Овсянко.
Как рассказал дипломат, у Беларуси и Колумбии есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в приборостроении, нефтяной и химической промышленности, фармацевтике, транспорте и логистике. Колумбия для Беларуси — это двери в Латинскую Америку, в частности в Тихоокеанский альянс. Николай Овсянко выразил признательность за содействие Боготы в получении Беларусью статуса наблюдателя в этом объединении.
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Соглашение об отмене виз между Беларусью и Колумбией для владельцев общегражданских паспортов может быть подписано в ближайшее время. Об этом сегодня во время...
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