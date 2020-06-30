Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автомобиль с четырьмя погибшими обнаружили в водоеме в пригороде Бобруйска Следователи рассказали обстоятельства смертельной аварии в пригороде Бобруйска, где погибли 4 человека. Накануне компания рыбачила на озере, но после решили...

Следователи рассказали обстоятельства смертельной аварии в пригороде Бобруйска, где погибли 4 человека. Накануне компания рыбачила на озере, но после решили сменить место дислокации. Во время движения вдоль берега водитель за рулем "ниссана" не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в водоем. Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Все погибшие - жители Бобруйска, среди них два милиционера, оба в момент ДТП находились вне службы.