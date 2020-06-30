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Автомобиль с четырьмя погибшими обнаружили в водоеме в пригороде Бобруйска

30.06.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи рассказали обстоятельства смертельной аварии в пригороде Бобруйска, где погибли 4 человека. Накануне компания рыбачила на озере, но после решили сменить место дислокации. Во время движения вдоль берега водитель за рулем "ниссана" не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в водоем. Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Все погибшие - жители Бобруйска, среди них два милиционера, оба в момент ДТП находились вне службы. 

 
 
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Следователи рассказали обстоятельства смертельной аварии в пригороде Бобруйска, где погибли 4 человека. Накануне компания рыбачила на озере, но после решили...
 
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