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Александр Лукашенко поздравил президента Латвии с 65-летием

30.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил президента Латвии с 65-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Латвии Эгилсу Левитсу с 65-летием, сообщает пресс-служба Главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что Эгилс Левитс встречает юбилей на ответственном посту руководителя латвийского государства. 

Глава государства выразил уверенность в укреплении добрососедских отношений Беларуси и Латвии, чему поспособствуют запланированные контакты на высшем уровне.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Латвии Эгилсу Левитсу с 65-летием, сообщает пресс-служба Главы государства. Белорусский...
 
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