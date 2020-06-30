Александр Лукашенко поздравил президента Латвии с 65-летием

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Латвии Эгилсу Левитсу с 65-летием, сообщает пресс-служба Главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что Эгилс Левитс встречает юбилей на ответственном посту руководителя латвийского государства.

Глава государства выразил уверенность в укреплении добрососедских отношений Беларуси и Латвии, чему поспособствуют запланированные контакты на высшем уровне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram