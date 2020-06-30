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Александр Лукашенко поздравил президента Латвии с 65-летием
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Латвии Эгилсу Левитсу с 65-летием, сообщает пресс-служба Главы государства.
Белорусский лидер подчеркнул, что Эгилс Левитс встречает юбилей на ответственном посту руководителя латвийского государства.
Глава государства выразил уверенность в укреплении добрососедских отношений Беларуси и Латвии, чему поспособствуют запланированные контакты на высшем уровне.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Латвии Эгилсу Левитсу с 65-летием, сообщает пресс-служба Главы государства. Белорусский...
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