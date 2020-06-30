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В Ирландии пост премьер-министра разделили между двумя политиками
Источник материала: СТВ
Новости Ирландии. Сначала 2,5 года руководить правительством будет Михол Мартин, затем, в оставшиеся два с половиной года, ирландский кабмин возглавит Лео Варадкар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суть в том, что на прошедших в феврале выборах партии Мартина и Варадкара набрали почти равное число голосов с разницей в 0,1 %.
Стороны пришли к коалиционному соглашению. Их поддержала партия зеленых – без нее союз бы не получил одобрения в парламенте.
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Новости Ирландии. Сначала 2,5 года руководить правительством будет Михол Мартин, затем, в оставшиеся два с половиной года, ирландский кабмин возглавит Лео Варадкар,...
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