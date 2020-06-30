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Штат Миссисипи изменит флаг на фоне массовых протестов против расизма

30.06.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Власти американского штата Миссисипи планируют изменить флаг. Такое решение одобрили обе палаты законодательного собрания штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штат Миссисипи изменит флаг на фоне массовых протестов против расизма

Дело в том, что старый флаг использует символику Конфедерации – стороны, которая воевала в Гражданской войне США за сохранение рабовладельческого строя. Это посчитали неуместным на фоне массовых протестов против расизма в стране.

Штат Миссисипи изменит флаг на фоне массовых протестов против расизма

Флаг в таком виде просуществовал 126 лет. Над новым государственным символом будет работать специальная комиссия. Ожидается, что он будет готов к осени.

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Новости США. Власти американского штата Миссисипи планируют изменить флаг. Такое решение одобрили обе палаты законодательного собрания штата, сообщили в...
 
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