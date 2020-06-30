Штат Миссисипи изменит флаг на фоне массовых протестов против расизма

Источник материала: СТВ

Новости США. Власти американского штата Миссисипи планируют изменить флаг. Такое решение одобрили обе палаты законодательного собрания штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Дело в том, что старый флаг использует символику Конфедерации – стороны, которая воевала в Гражданской войне США за сохранение рабовладельческого строя. Это посчитали неуместным на фоне массовых протестов против расизма в стране.





Флаг в таком виде просуществовал 126 лет. Над новым государственным символом будет работать специальная комиссия. Ожидается, что он будет готов к осени.