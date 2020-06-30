ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В чём будет особенность микрорайона, который стоят в Лошице?

30.06.2020 10:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабное строительство на юге Минска. Сейчас стремительно растет микрорайон Лошица-8, который расположился в границах улиц Янки Лучины и Игуменского тракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чём будет особенность микрорайона, который стоят в Лошице?

Большая часть квартир предназначена для многодетных семей. Изюминка микрорайона – полузамкнутые дворы, свободные от парковок. Здесь предусмотрены только детские площадки и зеленые зоны для отдыха. Оставить машину можно будет в специально отведенных местах вдоль магистральных улиц, но подъезд для аварийных служб и скорой все же будет.

В чём будет особенность микрорайона, который стоят в Лошице?

Денис Вихренко, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:
Будет и транспортное сообщение развито, и социальные объекты. В пристроенных помещениях практически каждого жилого дома будут помещения социального, бытового обслуживания населения – парикмахерские, объекты сервиса, торговли. В июле планируется открыть движение по улице проектируемой, номер один. Часть третьего транспортного кольца.

В чём будет особенность микрорайона, который стоят в Лошице?

Помимо жилых домов, в микрорайоне появятся детский сад и школа с бассейном. Полностью завершить строительство микрорайона планируют к началу 2022 года.

Люди в материале: Денис Вихренко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Масштабное строительство на юге Минска. Сейчас стремительно растет микрорайон Лошица-8, который расположился в границах улиц Янки Лучины и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван самый модный размер груди по версии пластического хирурга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика