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В чём будет особенность микрорайона, который стоят в Лошице?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабное строительство на юге Минска. Сейчас стремительно растет микрорайон Лошица-8, который расположился в границах улиц Янки Лучины и Игуменского тракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большая часть квартир предназначена для многодетных семей. Изюминка микрорайона – полузамкнутые дворы, свободные от парковок. Здесь предусмотрены только детские площадки и зеленые зоны для отдыха. Оставить машину можно будет в специально отведенных местах вдоль магистральных улиц, но подъезд для аварийных служб и скорой все же будет.
Денис Вихренко, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:
Помимо жилых домов, в микрорайоне появятся детский сад и школа с бассейном. Полностью завершить строительство микрорайона планируют к началу 2022 года.
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Новости Беларуси. Масштабное строительство на юге Минска. Сейчас стремительно растет микрорайон Лошица-8, который расположился в границах улиц Янки Лучины и...
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