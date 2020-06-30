Хотите прокачать пресс? Легко! Вот четыре идеи, с чего начать

Источник материала: Tut.by

Мы в «Афише» заметили, что немного поправились на самоизоляции, поэтому нашли для себя и вас четыре крутых курса, чтобы прокачать пресс и вернуть себе красоту и молодость. По традиции собрали их в нашем Telegram-канале .





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