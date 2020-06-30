Дима Билан показал редкое фото своей сестры-артистки

Источник материала: ОНТ

Российский певец Дима Билан поделился с подписчиками в Instagram редким снимком: певец показа свою сестру Анну Белан.

Девушка решила пойти по стопам брата и покорить сцену. При этом Дима Билан не пытается помочь ей продвинуться, считая, что ей по силам самой достичь успеха. В связи с этим он не афиширует родство.

Анна же считает главной помощью со стороны брата то, что он дает ей дельные профессиональные советы, называя его самым строгим своим критиком.

Подписчики Билана пришли в восторг от семейного фото артиста, отметив что его сестра очень похожа на него.

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