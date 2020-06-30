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Со второй субботы июля откроется сезон охоты на бекаса

30.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Со второй субботы июля откроется сезон охоты на бекаса

Он продлится по вторую субботу августа. Охота разрешается на животное любого пола и возраста в светлое время суток. Способ охоты — ружейный с подхода с использованием гладкоствольного оружия и патронов, снаряженных дробью.

Основным условием охоты является наличие у охотника собак таких пород как: легавые, спаниели, ретриверы, зарегистрированных в установленном порядке, которых разрешено использовать на данной охоте, при этом в охотничьей путевке в графе «Особые условия» указываются порода, кличка номер и другие данные регистрационной карточки собаки.

Отметим также, что охотиться с одной собакой могут до трех человек.

Так же разрешено охотится безружейным способом, используя ловчих птиц.

Александр Азаренко
заместитель начальника Мстиславской межрайонной инспекции


 
 
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Он продлится по вторую субботу августа. Охота разрешается на животное любого пола и возраста в светлое время суток. Способ охоты — ружейный с подхода с...
 
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