10 грубых ошибок в уборке, из-за которых в доме не становится чище

Источник материала: ОНТ

Для того, чтобы поддерживать чистоту в доме, совсем не обязательно покупать самые дорогие модели бытовых приборов. Если вы не знаете, как правильно ими пользоваться, то они вам не помогут. Об ошибках, которые мы совершаем ежедневно при уборке дома, читайте в нашем материале.

1. Перегруженная посудомойка. Если посуду расположить слишком близко друг к другу, то это может повлиять на качество мытья. Также не забывайте ополаскивать посуду, прежде чем поставить её в посудомойку.

2. Не моем кофеварку. Если в ней остались остатки от кофе, то это идеальная среда для размножения различного рода бактерий. Обязательно промывайте все детали кофеварки. Вы удивитесь, но так даже вкус кофе станет лучше.

3. Используем для уборки одну тряпку. Если вы протираете одной тряпкой сначала кухню, а потом и комнаты, то не удивляйтесь, если мебель начнёт издавать неприятные запахи. Для каждой цели лучше использовать отдельную тряпку.

4. Метёлка для пыли. Более бесполезного инструмента для уборки нельзя придумать. Ведь он просто разносит пыль с одной поверхности на другую. Поэтому лучше его не приобретать. А если он есть в вашем доме, то откажитесь от его использования.

5. Забываем о мусорном ведре. Если на кухне у вас поселился неприятный запах, попробуйте вспомнить, как давно вы мыли мусорное ведро. Вполне вероятно, что прошло уже, как минимум, 2 недели.

6. Долго пользуемся кухонной губкой. Менять кухонную губку следует раз в неделю. Дело в том, что в ней очень быстро скапливаются болезнетворные бактерии, которые не только издают неприятный запах, но и представляют опасность для здоровья.

7. Храним зубные щётки в закрытых полках. При отсутствии дневного света бактерии начинают размножаться на щётке гораздо быстрее, чем вы думали. Поэтому храните их в специальных держателях в открытом пространстве.

8. Не моем посудомойку. Если из машины исходит неприятный запах, то скорее всего это сигнал того, что пора её чистить. Для этого нужно снять фильтр и промыть под горячей водой. Затем включите обычный режим мойки, но уже без посуды.

9. Не чистим пульты. Этот предмет очень часто трогают все члены семьи. Не забывайте протирать его раз в неделю каким-нибудь дезинфицирующим средством.

10. Не чистим пылесос. Если ёмкость для пыли уже переполнена, то пыль разносится по всему дому. Таким образом, она оседает на стенах, шкафах и даже кровати. Поэтому после каждой уборки приучайте себя чистить контейнер от пыли. Что касается мешков-пылесборников, то их нужно менять после того, как они заполнены наполовину.

фото: letidor.ru





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