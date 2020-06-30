Белорусские депутаты рассмотрят в первом чтении проекты обновленных КоАП и ПИКоАП

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. В центре внимания законодателей – рассмотрение в первом чтении проектов обновленных Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Эти документы претерпели значительные изменения. В новых редакциях смягчили ответственность по многим составам правонарушений, усилили роль профилактики.





Разработкой нововведений на протяжении полугода занималась межведомственная экспертная комиссия, созданная по поручению Президента. Проекты кодексов направлялись на общественное обсуждение, и многие нормы в них закрепились благодаря замечаниям людей.