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Белорусские депутаты рассмотрят в первом чтении проекты обновленных КоАП и ПИКоАП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. В центре внимания законодателей – рассмотрение в первом чтении проектов обновленных Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти документы претерпели значительные изменения. В новых редакциях смягчили ответственность по многим составам правонарушений, усилили роль профилактики.
Разработкой нововведений на протяжении полугода занималась межведомственная экспертная комиссия, созданная по поручению Президента. Проекты кодексов направлялись на общественное обсуждение, и многие нормы в них закрепились благодаря замечаниям людей.
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. В центре внимания законодателей – рассмотрение в первом чтении проектов обновленных...
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