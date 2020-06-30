В Минске стартует новый Gastrofest с веганской кухней. Стоимость сета - 15 рублей

С 1 по 12 июля в Минске пройдет Gastrofest.Vegan. Заведения-участники будут знакомить горожан с веганской кухней и новыми вкусами, а также рассказывать об особенностях блюд. Попробовать сеты можно будет не только в заведении, но и заказать с доставкой через партнера Delivio. Отметим, что стоимость доставки не входит в цену сета и зависит от вашей геолокации.
Организаторы гастрофестиваля говорят, что веганская еда — это не попытка повторить вкус мясных или молочных продуктов, она имеет свой насыщенный и непохожий на другую еду вкус. А поскольку веганское движение в Беларуси набирает обороты, было решено провести тематический Gastrofest.
Напомним, что держателей карт партнера фестиваля Альфа-Банка, как и всегда, ждут угощения от заведений при следующем посещении. Все заведения принимают участие в народном голосовании на сайте gastrofest.by и одноименном Telegram-канале.
«Библиотека Вина»
Адрес: ул. Богдановича, 102
Что входит в сет
боул с булгуром, вешенками и овощами
смузи-боул с клубникой и бананом
спринг-роллы с овощами
брускетта с хумусом и устричными грибами
Вес сета: 920 г
Веган фастфуд Monkey Food
Адрес: ул. Октябрьская, 16
Что входит в сет
бургер «Марсель»
картофельные дольки
соус тартар
черничный крем из кешью
молочный коктейль
Вес сета: 900 г
Beten Gav
Адрес: ул. Киселева, 28
Что входит в сет
Сет израильских закусок (хумус с матбухой, свекольный хумус, бабагануш, маринованный баклажан, свежий салат, маринованные оливки и маслины, пряная морковь, фалафель, две питы)
Вес сета: 750 г
Cafe MUFFIN
Адрес: ул. Московская, 16
Что входит в сет
жареный сыр тофу с зеленью и специями
теплый овощной салат с горчичной заправкой, тыквенные семечки
булгур с вяленой клюквой
крем из кешью с малиной
Вес сета: 560 г
Пекарня «Живой край»
Адрес: ул. Л. Беды, 45 (магазин-пекарня)
Что входит в сет
три порции морковно-финиковых пирога без сахара (с грецким орехом, черносливом, курагой)
смузи с клубникой и черной смородиной
Вес сета: 880 г
PilliGreen
Адрес: ул. Туровского, 24 (цоколь, под продуктовым Green)
Что входит в сет
брускетта с соевой икрой
холодник (свекла, огурец, картофель и веганская сметана на основе кешью с зеленью)
котлеты из нута, чечевицы и акары (подается с хумусом, песто, свежим салатом с печеными корнеплодами)
десерт (лимонный заварной крем с клубникой, веганскими сливками и карамелизированными орехами с семенами чиа и конфетой со вкусом матчи)