В Минске стартует новый Gastrofest с веганской кухней. Стоимость сета - 15 рублей

Источник материала: Tut.by

С 1 по 12 июля в Минске пройдет Gastrofest.Vegan . Заведения-участники будут знакомить горожан с веганской кухней и новыми вкусами, а также рассказывать об особенностях блюд. Попробовать сеты можно будет не только в заведении, но и заказать с доставкой через партнера Delivio. Отметим, что стоимость доставки не входит в цену сета и зависит от вашей геолокации.

Организаторы гастрофестиваля говорят, что веганская еда — это не попытка повторить вкус мясных или молочных продуктов, она имеет свой насыщенный и непохожий на другую еду вкус. А поскольку веганское движение в Беларуси набирает обороты, было решено провести тематический Gastrofest.

Напомним, что держателей карт партнера фестиваля Альфа-Банка, как и всегда, ждут угощения от заведений при следующем посещении. Все заведения принимают участие в народном голосовании на сайте gastrofest.by и одноименном Telegram-канале.

«Библиотека Вина»

Адрес: ул. Богдановича, 102





Что входит в сет

боул с булгуром, вешенками и овощами

смузи-боул с клубникой и бананом

спринг-роллы с овощами

брускетта с хумусом и устричными грибами

Вес сета: 920 г

Веган фастфуд Monkey Food

Адрес: ул. Октябрьская, 16





Что входит в сет

бургер «Марсель»

картофельные дольки

соус тартар

черничный крем из кешью

молочный коктейль

Вес сета: 900 г

Beten Gav

Адрес: ул. Киселева, 28





Что входит в сет

Сет израильских закусок (хумус с матбухой, свекольный хумус, бабагануш, маринованный баклажан, свежий салат, маринованные оливки и маслины, пряная морковь, фалафель, две питы)

Вес сета: 750 г

Cafe MUFFIN

Адрес: ул. Московская, 16





Что входит в сет

жареный сыр тофу с зеленью и специями

теплый овощной салат с горчичной заправкой, тыквенные семечки

булгур с вяленой клюквой

крем из кешью с малиной

Вес сета: 560 г

Пекарня «Живой край»

Адрес: ул. Л. Беды, 45 (магазин-пекарня)





Что входит в сет

три порции морковно-финиковых пирога без сахара (с грецким орехом, черносливом, курагой)

смузи с клубникой и черной смородиной

Вес сета: 880 г

PilliGreen

Адрес: ул. Туровского, 24 (цоколь, под продуктовым Green)





Что входит в сет

брускетта с соевой икрой

холодник (свекла, огурец, картофель и веганская сметана на основе кешью с зеленью)

котлеты из нута, чечевицы и акары (подается с хумусом, песто, свежим салатом с печеными корнеплодами)

десерт (лимонный заварной крем с клубникой, веганскими сливками и карамелизированными орехами с семенами чиа и конфетой со вкусом матчи)

Вес сета: 705 г

Vegan bar Green+Go

Адрес: ул. Октябрьская, 19





Что входит в сет

крем-суп из желтой чечевицы

бабагануш с печеным нутом

боул с бурым рисом и фучжу

панна котта в тайском стиле

Вес сета: 880 г

Vegan & Raw Cafe Yellow SLON

Адрес: ул. Богдановича 133, пом 2





Что входит в сет

бургер-харр со стейком из сейтана

бургер-харр с фалафелем

нарезка из моркови, соусы

хумус с овощами и салатом и с пшеничной тортильей

сыроедческая конфета, 2 шт

Вес сета: 890 г

Суши-бар TOOK SUSHI

Адрес: пр-т Дзержинского, 80





Что входит в сет

веган ролл (рис, нори, томат, авокадо, огурец, перец)

wok с гречневой лапшой, овощами, соусом терияки

боул c рисом, авокадо и овощами

финиковые конфетки

Вес сета: 780 г

Кафе «Культурная жизнь»

Ул. Ленина, 20





Что входит в сет

кюфта из цукини и моркови с веганским сыром халуми

брускетты с цукини, веганской рикоттой, свежей мятой

салат с вялеными томатами

пудинг манго и семенами чиа

Общий вес: 730 г

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