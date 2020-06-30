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В Минске стартует новый Gastrofest с веганской кухней. Стоимость сета - 15 рублей

30.06.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 по 12 июля в Минске пройдет Gastrofest.Vegan. Заведения-участники будут знакомить горожан с веганской кухней и новыми вкусами, а также рассказывать об особенностях блюд. Попробовать сеты можно будет не только в заведении, но и заказать с доставкой через партнера Delivio. Отметим, что стоимость доставки не входит в цену сета и зависит от вашей геолокации.

Организаторы гастрофестиваля говорят, что веганская еда — это не попытка повторить вкус мясных или молочных продуктов, она имеет свой насыщенный и непохожий на другую еду вкус. А поскольку веганское движение в Беларуси набирает обороты, было решено провести тематический Gastrofest.

Напомним, что держателей карт партнера фестиваля Альфа-Банка, как и всегда, ждут угощения от заведений при следующем посещении. Все заведения принимают участие в народном голосовании на сайте gastrofest.by и одноименном Telegram-канале.

«Библиотека Вина»

Адрес: ул. Богдановича, 102


Что входит в сет

  • боул с булгуром, вешенками и овощами
  • смузи-боул с клубникой и бананом
  • спринг-роллы с овощами
  • брускетта с хумусом и устричными грибами

Вес сета: 920 г

Веган фастфуд Monkey Food

Адрес: ул. Октябрьская, 16


Что входит в сет

  • бургер «Марсель»
  • картофельные дольки
  • соус тартар
  • черничный крем из кешью
  • молочный коктейль

Вес сета: 900 г

Beten Gav

Адрес: ул. Киселева, 28


Что входит в сет

  • Сет израильских закусок (хумус с матбухой, свекольный хумус, бабагануш, маринованный баклажан, свежий салат, маринованные оливки и маслины, пряная морковь, фалафель, две питы)

Вес сета: 750 г

Cafe MUFFIN

Адрес: ул. Московская, 16


Что входит в сет

  • жареный сыр тофу с зеленью и специями
  • теплый овощной салат с горчичной заправкой, тыквенные семечки
  • булгур с вяленой клюквой
  • крем из кешью с малиной

Вес сета: 560 г

Пекарня «Живой край»

Адрес: ул. Л. Беды, 45 (магазин-пекарня)


Что входит в сет

  • три порции морковно-финиковых пирога без сахара (с грецким орехом, черносливом, курагой)
  • смузи с клубникой и черной смородиной

Вес сета: 880 г

PilliGreen

Адрес: ул. Туровского, 24 (цоколь, под продуктовым Green)


Что входит в сет

  • брускетта с соевой икрой
  • холодник (свекла, огурец, картофель и веганская сметана на основе кешью с зеленью)
  • котлеты из нута, чечевицы и акары (подается с хумусом, песто, свежим салатом с печеными корнеплодами)
  • десерт (лимонный заварной крем с клубникой, веганскими сливками и карамелизированными орехами с семенами чиа и конфетой со вкусом матчи)

Вес сета: 705 г

Vegan bar Green+Go

Адрес: ул. Октябрьская, 19


Что входит в сет

  • крем-суп из желтой чечевицы
  • бабагануш с печеным нутом
  • боул с бурым рисом и фучжу
  • панна котта в тайском стиле

Вес сета: 880 г

Vegan & Raw Cafe Yellow SLON

Адрес: ул. Богдановича 133, пом 2


Что входит в сет

  • бургер-харр со стейком из сейтана
  • бургер-харр с фалафелем
  • нарезка из моркови, соусы
  • хумус с овощами и салатом и с пшеничной тортильей
  • сыроедческая конфета, 2 шт

Вес сета: 890 г

Суши-бар TOOK SUSHI

Адрес: пр-т Дзержинского, 80


Что входит в сет

  • веган ролл (рис, нори, томат, авокадо, огурец, перец)
  • wok с гречневой лапшой, овощами, соусом терияки
  • боул c рисом, авокадо и овощами
  • финиковые конфетки

Вес сета: 780 г

Кафе «Культурная жизнь»

Ул. Ленина, 20


Что входит в сет

  • кюфта из цукини и моркови с веганским сыром халуми
  • брускетты с цукини, веганской рикоттой, свежей мятой
  • салат с вялеными томатами
  • пудинг манго и семенами чиа

Общий вес: 730 г

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Теги: Минск
 
 
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С 1 по 12 июля в Минске пройдет Gastrofest.Vegan. Заведения-участники будут знакомить горожан с веганской кухней и новыми вкусами, а также рассказывать об особенностях блюд....
 
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