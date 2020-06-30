  Программа праздничных мероприятий в Сенно в День Независимости Республики Беларусь  

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков.
3 июля центральная площадь г.Сенно
10.00 – торжественное мероприятие «Под мирным небом Беларуси»
11.00 – соревнования по русскому жиму (сценическая площадка)
12.00 – соревнования «Мотоджимхана» (центральная автостоянка)
21.00 – концертная программа молодых исполнителей района «Песней поздравляем Беларусь»
22.00 – праздничный концерт коллектива казачьей песни «Маме нравится»
22.55 – акция «Споём гимн вместе»
23.00 – праздничный фейерверк
Тематические площадки
9.00 — 14.00
«Творение рук мастера» — выставка-продажа сувенирной продукции Дома ремёсел, отделения дневного пребывания инвалидов, районного центра детей и молодёжи
«Детский городок»: площадка «Краски детства» — аквагрим (РЦДМ, РЦКНТ); площадка «Игровой калейдоскоп» (РЦДМ, детская библиотека); площадка «Мая краіна – Беларусь» — конкурс рисунков на асфальте (РЦДМ)
Площадка-фотозона «В гостях у Сени Сенненского» (первичные организации РОО «Белая Русь» и ОО «Белорусский союз женщин»
9.00-14.00, 19.00 – 23.00 – работа аттракционов, батутов; праздничная торговля Сенненского райпо