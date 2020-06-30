ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Программа праздничных мероприятий в Сенно в День Независимости Республики Беларусь  

30.06.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Голас Сененшчыны

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков.

  Программа праздничных мероприятий в Сенно в День Независимости Республики Беларусь  

 

         3 июля центральная площадь г.Сенно

 10.00 – торжественное мероприятие «Под мирным небом Беларуси»

11.00 – соревнования по русскому жиму (сценическая площадка)

12.00 – соревнования «Мотоджимхана» (центральная автостоянка)

21.00 – концертная программа молодых исполнителей района «Песней поздравляем Беларусь»

22.00 – праздничный концерт коллектива казачьей песни «Маме нравится»

22.55 – акция «Споём гимн вместе»

23.00 – праздничный фейерверк

 

        Тематические площадки

  9.00 — 14.00

«Творение рук мастера» — выставка-продажа сувенирной продукции Дома ремёсел, отделения дневного пребывания инвалидов, районного центра детей и молодёжи

 «Детский городок»: площадка «Краски детства» —  аквагрим (РЦДМ, РЦКНТ); площадка «Игровой калейдоскоп» (РЦДМ, детская библиотека); площадка «Мая краіна – Беларусь» — конкурс рисунков на асфальте (РЦДМ)

Площадка-фотозона «В гостях у Сени Сенненского» (первичные организации РОО «Белая Русь» и ОО «Белорусский союз женщин»

9.00-14.00, 19.00 – 23.00 – работа аттракционов, батутов; праздничная торговля Сенненского райпо

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района...
 
Новости дня
Новости разные
 
Английского футболиста ударили ножом и ограбили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика