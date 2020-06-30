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«Зачем-то они поехали вокруг озера». Владелец агроусадьбы - об аварии под Бобруйском

30.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Глубина озера, где вчера в перевернутом автомобиле нашли тела четырех человек, была небольшой — метр двадцать. Мужчины могли бы выбраться, но, наверное, испугались», — рассуждает в разговоре с AUTO.TUT.BY владелец агроусадьбы, возле которой отдыхали погибшие.


Напомним, днем 29 июня в милицию поступило сообщение о том, что в водоеме недалеко от райцентра обнаружен перевернутый Nissan. В салоне автомобиля обнаружили тела четверых мужчин (1968, 1979, 1982 и 1986 годов рождения, все жители Бобруйска).

— У меня с погибшими были дружеские отношения, они приезжали ко мне на озеро не первый раз, — рассказывает AUTO.TUT.BY владелец агроусадьбы Сергей Савельев. — В этот раз они тоже приехали — купались, ловили рыбу. Я с ними тоже немного посидел.

Среди отдыхающих были два милиционера — по информации одного из телеграм-каналов, это заместитель начальника отдела милиции Бобруйского РОВД и начальник курса факультета милиции академии МВД, — а также бобруйский бизнесмен. Сотрудники МВД находились вне службы.

— Когда компания решила уезжать, за руль сел их знакомый, который работал охранником в игровом клубе «Фараон», — уточняет Сергей Савельев.

По словам владельца агроусадьбы, охранник приехал на озеро специально для этого.

— Почему-то они поехали вокруг озера. Машина въехала в воду и перевернулась на крышу. Предполагаю, что водитель перепутал педали, поэтому так все и произошло. Глубина там небольшая — метр двадцать, можно было выбраться. Но, наверное, они испугались, поэтому не смогли этого сделать.

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«Глубина озера, где вчера в перевернутом автомобиле нашли тела четырех человек, была небольшой, мужчины могли выбраться, но, наверное, испугались», - рассказал...
 
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