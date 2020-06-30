﻿ Как будут работать участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как будут работать участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь?

30.06.2020 20:44 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Как будут работать участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь?
фото носит иллюстративный характер

Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля по 3 августа 2020 г. в участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь будет организовано дежурство.

В участковых комиссиях, расположенных в г. Ганцевичи:

с понедельника по пятницу – с 17.00 до 19.00,в субботус 12.00 до 14.00, выходной – воскресенье.

В участковых комиссиях, расположенных в сельской местности:

с понедельника по пятницу – с 15.00 до 17.00, в субботу – с 12.00 до 14.00, выходной – воскресенье.

В период досрочного голосования с 4 по 8 августа 2020 г. все участковые комиссииработают с 10.00 до 14.00, с 16.00 до 19.00;

В день выборов 9 августа 2020 г. – с 08.00 до 20.00.

(Visited 12 times, 12 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля по 3 августа 2020 г. в участковых комиссиях
 
Новости дня
Новости разные
 
Дима Билан показал редкое фото своей сестры-артистки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика